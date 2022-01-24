На правом берегу Красноярска сейчас горит шиномонтажка

Posted 24 января 2022, 07:04
Published 24 января 2022, 07:04
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
На правом берегу Красноярска загорелась шиномонтажка. Она находится на Судостроительной, 39.
В соцсетях опубликовали фото и видео пожара. Дым виден в разных районах города.
В краевом управлении МЧС уточняют, что сообщение о пожаре поступило в 13:36. В 13:55 пожар локализовали на площади 50 квадратных метров.
По данным ведомства, угрозы ближайшим зданиям (среди них школа №158) нет, информация о пострадавших не поступала. На месте работают три единицы техники и около 10 человек личного состава.
Обновление: огонь полностью потушили в 15:12.