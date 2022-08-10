Алюминиевая столица: гид по мостам из крылатого металла в Красноярске

Posted 10 августа 2022, 02:00
Published 10 августа 2022, 02:00
Modified 28 января, 09:36
Updated 28 января, 09:36
В Красноярске уже в сентябре для пешеходов станет доступен новый пешеходный мост из алюминия — через улицу Калинина к новой школе в микрорайоне Бугач. Два его пролёта установили всего за одну ночь, а введут в полноценную эксплуатацию в начале учебного года. Это будет уже шестой алюминиевый мост в столице Красноярского края — и в этом аспекте город единственный такой в России. Красноярск лидирует во всей стране по количеству этих сооружений из «крылатого» металла. Разбираемся, в чём преимущества таких мостов и почему именно в краевой столице их стало так много.
Вы знали, что алюминий для строительства мостов используется в мире с 1933 года? В те годы разные страны экспериментировали с новой технологией, но это были единичные проекты. А первый в России мост из алюминиевых конструкций возвели в 1969 году в Ленинграде — Коломенский мост через Канал Грибоедова до сих пор, спустя более полувека, находится в полностью рабочем состоянии. Непрерывное совершенствование алюминиевых сплавов позволило создать новые материалы с улучшенными характеристиками, поэтому сегодня алюминий применяется для изготовления разнообразных элементов мостовых конструкций.
А мы идем дальше считать красноярские алюминиевые мосты!
Открылся в октябре 2018 года. Длина этого моста — 37 метров. Мосту из легкого и прочного алюминия не потребовался массивный фундамент и дополнительные опоры. И на проезжей части под мостом осталось больше места для автомобилей.
Кроме того, мост оборудовали удобными лестничными сходами. Ну и еще один важный бонус — скорость монтажа. На возведение мостов из других материалов уходит больше времени, дороги приходится перекрывать на несколько месяцев, а район, где идет строительство, обычно тонет в пробках. Алюминиевые же мосты, напротив, монтируются быстро!
Этот мост, как и предыдущий, строился к «Универсиаде-2019». Но на этот раз алюминий ждало испытание посерьезней. Мост планировался длиной в аж 93 метра. Широка Улица 9 Мая! Но и здесь «крылатый» металл справился и доказал, что запас прочности алюминиевых конструкций позволяет строить пролетные строения большой длины.
Мост получился надежным, а кроме того, он оборудован лифтами для пенсионеров и других маломобильных граждан, и крышей, защищающей пешеходов от дождя. Но самое интересное здесь — скорость постройки. Два из трех пролетов возвели за ночь с 17 на 18 ноября 2018 года. Мост за ночь — это действительно впечатляет!
Третий мост раскинулся над Николаевским проспектом. Проспект строили к «Универсиаде-2019», и он должен был решить сразу несколько задач. Во-первых, разгрузить улицу Копылова, во-вторых, сделать удобным выезд на новый мост. Все бы хорошо, но многополосная трасса стала препятствием на пути к 73-й школе для большинства ее учащихся. А наземный переход нарушил бы идею скоростной трассы, поэтому решено было строить мост.
Но и тут все оказалось не так просто. Мост должен был одновременно обеспечить переход пешеходов через автостраду и в то же время не сделать ее менее оживленной. Тут свойства алюминия пришлись как нельзя кстати. Теперь ученики, живущие в Студгородке и на станции Юннатов, могут с комфортом добираться до 73-й школы. Мост получился надежный, безопасный и эффектный — благодаря подсветке в вечернее и ночное время.
Фото: предоставлены компанией РУСАЛ.
Алюминиевые мосты могут быть не только прочными и недорогими, но еще и красивыми. Доказательство — мост «Арфа», соединивший проспект Мира и улицу Маркса в районе краевой филармонии. Старый мост в 2015 году снесли из-за аварийного состояния, что очень не понравилось красноярцам. Теперь, взяв кофе на площади перед филармонией, нельзя было неспешно дойти до набережной.
Приходилось идти квартал до перехода, затем форсировать бурную в верхнем течении улицу Дубровинского и лишь потом спускаться к Енисею, с отвращением глотая остывший кофе. Исправить ситуацию могло только возвращение всеми любимой переправы.
Новый мост сделали вантовым: это и красиво, и проезжую часть оставляет свободной. Вторая особенность «Арфы» — цвет. Не серебристый, как натуральный алюминий, а темный. Таким его сделало специальное покрытие, защищающее конструкцию от неблагоприятного воздействия атмосферы. Мост состоит из четырех тысяч деталей, выполненных по большей части из высокопрочного сплава алюминия с кремнием, марганцем и магнием. Гарантия на «Арфу» — 50 лет.
Алюминий годится и для больших мостов, и для совсем камерного строительства. Этот миниатюрный мост перекинут через Качу в районе дома на Речном, 3, его длина 28 метров. Теперь, для того чтобы попасть в Юдинский сад, больше не нужно делать крюк и идти сначала до Центрального рынка.
При строительстве важно было, чтобы мост не только обеспечивал надежную переправу, но и органично вписывался в один из самых уютных уголков Красноярска, и это получилось. Мост приобрел благородный цвет, стоит на двух опорах и выдерживает нагрузку до 400 килограммов на каждый свой квадратный метр.
Естественно, такой мост должен был иметь собственное имя. И оно появилось. Сразу же было отмечено, что 28 метров — идеальное расстояние для жениха, несущего невесту на руках. Поэтому версий названия было три: Свадебный, Семейный и Мост любви. В голосовании приняли участие более 1000 красноярцев, и мост нарекли «Семейным». Он также является четвертым в России, соединяющим берега водоема.
Шестой алюминиевый мост столицы Красноярского края — через улицу Калинина — уже совсем скоро будет полностью готов к пешеходам. Он будет создавать безопасный путь к школе-новостройке в микрорайоне Бугач. Сама школа тоже новая — её, как и мост, введут в эксплуатацию в начале нового учебного года. Учреждение рассчитано на полторы тысячи учеников и претендует на статус крупнейшего в Сибири, поэтому безопасный пешеходный мост — верное и нужное решение.
Но шестой алюминиевый мост далеко не последний. В начале будущего года начнется монтаж виадука над железнодорожными путями, проходящими между улицами Семафорная и Транзитная. Мост восстановит существовавшее до 2014 года пешеходное движение между важнейшими улицами правобережья, а также позволит соединить общественные пространства Вавиловского паркового кольца и Павловский бульвар.
Как рассказал Евгений Васильев, руководитель направления транспортной инфраструктуры Алюминиевой Ассоциации, одиннадцать пешеходных мостов с конструкциями из алюминиевых сплавов установлено в России с 2017 года, из них пять в Красноярске.
«Выбор алюминия в качестве материала для строительства пешеходных мостов в Красноярске определяется рядом факторов. В первую очередь это сочетание уникальных свойств алюминиевых сплавов — низкий вес, прочность, стойкость к коррозии — обеспечивающих экономию средств на всем протяжении жизненного цикла сооружения. Также нужно отметить простоту монтажа алюминиевых конструкций — опыт показал, что установить два пролета можно за одну ночь. И, конечно, упрощается логистика: металл для изготовления мостовых конструкций Красноярский алюминиевый завод поставляет в жидком виде на расположенный рядом Красноярский металлургический завод, где выполняют дальнейшие технологические операции — приготовление сплава, литье, прессование, фрезерные и сварочные работы, а также финишную обработку.
Благодаря этим факторам Красноярск является лидером в стране по числу установленных в городе мостов с алюминиевыми конструкциями».
В целом по стране при активном участии Алюминиевой Ассоциации в период 2017–2022 гг. возведено и запущено в эксплуатацию одиннадцать алюминиевых пешеходных мостов: два — в Нижегородской области, пять — в Красноярске, три — в Москве и один — в Туле. Сейчас в работе находится более 20 проектов мостов с использованием алюминиевых конструкций.
Нам, красноярцам, повезло жить в столице алюминиевых мостов и наблюдать их строительство своими глазами. Эта красивая и прочная история случилась с нами благодаря компании РУСАЛ и Красноярскому алюминиевому заводу — местный «крылатый» металл, вылившийся в надежные мосты, послужит многим поколениям красноярцев и станет предметом гордости перед гостями из других регионов.
Фото- и видеоматериалы: пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск» и Алюминиевой Ассоциации.