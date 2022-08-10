Алюминиевая столица: гид по мостам из крылатого металла в Красноярске

В Красноярске уже в сентябре для пешеходов станет доступен новый пешеходный мост из алюминия — через улицу Калинина к новой школе в микрорайоне Бугач. Два его пролёта установили всего за одну ночь, а введут в полноценную эксплуатацию в начале учебного года. Это будет уже шестой алюминиевый мост в столице Красноярского края — и в этом аспекте город единственный такой в России. Красноярск лидирует во всей стране по количеству этих сооружений из «крылатого» металла. Разбираемся, в чём преимущества таких мостов и почему именно в краевой столице их стало так много.