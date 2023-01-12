В Красноярске за 6,5 миллиона продают бистро All you need

Объявление о продаже бистро выставили на сайте Avito. В нем сказано, что за 6,5 миллиона рублей продается готовый бизнес с мебелью и всем нужным оборудованием. Штат сотрудников укомплектован, зарегистрирован долгосрочный договор аренды и получена алкогольная лицензия от поставщика.

