В Красноярске за 6,5 миллиона продают бистро All you need

Posted 12 января 2023, 04:15
Published 12 января 2023, 04:15
Modified 29 мая 2023, 10:49
Updated 29 мая 2023, 10:49
В Красноярске временно закрылось бистро All you need на проспекте Мира. В соцсетях заведения сказано, что бизнес продают.
«Наше бистро находится в поисках нового собственника, срок закрытия пока неопределенный, все новости и изменения обязательно будут освещены».
Объявление о продаже бистро выставили на сайте Avito. В нем сказано, что за 6,5 миллиона рублей продается готовый бизнес с мебелью и всем нужным оборудованием. Штат сотрудников укомплектован, зарегистрирован долгосрочный договор аренды и получена алкогольная лицензия от поставщика.
Владелец бизнеса арендует помещение площадью 200 кв.м, куда входят два этажа. На первом этаже располагаются зал на 25 посадочных мест, детская комната и бар, на втором — кальянная и кухня.
Аренда бистро стоит 134 тысячи рублей в месяц, коммунальные услуги — от 20 до 40 тысяч рублей.
Согласно данным сервиса «Спарк», учредителями бистро All you need являлись Никита Лучинкин (бывший владелец баров Common Place и «Глас») и хоккеист Сергей Ломанов-младший. Первый вышел из этого бизнеса.