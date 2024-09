В Красноярске за 6,5 миллиона продают бистро All you need

В Красноярске временно закрылось бистро All you need на проспекте Мира. В соцсетях заведения сказано, что бизнес продают.

«Наше бистро находится в поисках нового собственника, срок закрытия пока неопределенный, все новости и изменения обязательно будут освещены». Объявление о продаже бистро выставили на сайте Avito. В нем сказано, что за 6,5 миллиона рублей продается готовый бизнес с мебелью и всем нужным оборудованием. Штат сотрудников укомплектован, зарегистрирован долгосрочный договор аренды и получена алкогольная лицензия от поставщика.

Владелец бизнеса арендует помещение площадью 200 кв.м, куда входят два этажа. На первом этаже располагаются зал на 25 посадочных мест, детская комната и бар, на втором — кальянная и кухня. Аренда бистро стоит 134 тысячи рублей в месяц, коммунальные услуги — от 20 до 40 тысяч рублей. Согласно данным сервиса «Спарк», учредителями бистро All you need являлись Никита Лучинкин (бывший владелец баров Common Place и «Глас») и хоккеист Сергей Ломанов-младший. Первый вышел из этого бизнеса.

Недавно в Красноярске выставили на продажу ресторан «Луи Бидон» около «Планеты».