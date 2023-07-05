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Posted 5 июля 2023, 11:29

Published 5 июля 2023, 11:29

Modified 5 июля 2023, 11:34

Updated 5 июля 2023, 11:34

Подрядчик требовал не открывать детскую поликлинику №2 из-за «бесплатного» ремонта

5 июля 2023, 11:29
В Красноярске детскую поликлинику № 2, на главврача которой возбудили уголовное дело, требовали не открывать на время судебных разбирательств.

Об этом сообщил депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

Ранее стало известно, что главврача детской поликлиники № 2 Владимира Упатова подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Прокуратура сообщала, что изначально на ремонт здания поликлиники на 60 лет Октября выделили 33,7 млн рублей из бюджета. Но до начала работ подрядчик обнаружил недостатки в проектной документации, поэтому сумму ремонта пришлось увеличить ещё на 10 миллионов.

В краевом минздраве выделить дополнительные деньги отказались. Но, как заявили в прокуратуре, главврач решил действовать иначе и подписал с подрядчиком новые соглашения на сумму 43,7 млн рублей. По данным ведомства, подрядчик вовремя выполнил работу в полном объёме, но денег в результате не получил.

После новости об уголовном деле депутат Илья Зайцев, который отвечает в заксобрании за сферу медицины, сообщил, что на работу поликлиники это никак не повлияло:

«Уверен, что соответствующие органы и суд, если дело дойдёт до рассмотрения, дадут правовую оценку действий главного врача. Только отмечу, что дополнительные объёмы работ и рост цен на строительные материалы, которые предъявил подрядчик по итогам капитального ремонта, сейчас являются предметом судебного спора в Арбитражном суде. Следующее заседание назначено на 21 июля».

По словам Зайцева, подрядчик, которому больница должна денег за ремонт, пытался через суд запретить пользоваться помещением после ремонта и завозить туда мебель. Клиника могла не открыться, однако суд отклонил это требование.

Депутат добавил, что поликлиника заработала 3 июля и к 1 сентября выйдет на полную мощность. Сейчас в ней работают педиатры, невролог, лаборатория и кабинет массажа. С 10 июля начнет принимать медицинский психолог, заработает кабинет физиотерапии. С 3 августа начнут прием все узкие специалисты. Планируется, что в январе 2024 года в больнице установят аппарат УЗИ.

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