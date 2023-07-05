Подрядчик требовал не открывать детскую поликлинику №2 из-за «бесплатного» ремонта

Posted 5 июля 2023, 11:29
Published 5 июля 2023, 11:29
Modified 5 июля 2023, 11:34
Updated 5 июля 2023, 11:34
Об этом сообщил депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.
Ранее стало известно, что главврача детской поликлиники № 2 Владимира Упатова подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Прокуратура сообщала, что изначально на ремонт здания поликлиники на 60 лет Октября выделили 33,7 млн рублей из бюджета. Но до начала работ подрядчик обнаружил недостатки в проектной документации, поэтому сумму ремонта пришлось увеличить ещё на 10 миллионов.
В краевом минздраве выделить дополнительные деньги отказались. Но, как заявили в прокуратуре, главврач решил действовать иначе и подписал с подрядчиком новые соглашения на сумму 43,7 млн рублей. По данным ведомства, подрядчик вовремя выполнил работу в полном объёме, но денег в результате не получил.
После новости об уголовном деле депутат Илья Зайцев, который отвечает в заксобрании за сферу медицины, сообщил, что на работу поликлиники это никак не повлияло:
«Уверен, что соответствующие органы и суд, если дело дойдёт до рассмотрения, дадут правовую оценку действий главного врача. Только отмечу, что дополнительные объёмы работ и рост цен на строительные материалы, которые предъявил подрядчик по итогам капитального ремонта, сейчас являются предметом судебного спора в Арбитражном суде. Следующее заседание назначено на 21 июля».
По словам Зайцева, подрядчик, которому больница должна денег за ремонт, пытался через суд запретить пользоваться помещением после ремонта и завозить туда мебель. Клиника могла не открыться, однако суд отклонил это требование.
Депутат добавил, что поликлиника заработала 3 июля и к 1 сентября выйдет на полную мощность. Сейчас в ней работают педиатры, невролог, лаборатория и кабинет массажа. С 10 июля начнет принимать медицинский психолог, заработает кабинет физиотерапии. С 3 августа начнут прием все узкие специалисты. Планируется, что в январе 2024 года в больнице установят аппарат УЗИ.