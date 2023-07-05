Подрядчик требовал не открывать детскую поликлинику №2 из-за «бесплатного» ремонта

Депутат добавил, что поликлиника заработала 3 июля и к 1 сентября выйдет на полную мощность. Сейчас в ней работают педиатры, невролог, лаборатория и кабинет массажа. С 10 июля начнет принимать медицинский психолог, заработает кабинет физиотерапии. С 3 августа начнут прием все узкие специалисты. Планируется, что в январе 2024 года в больнице установят аппарат УЗИ.