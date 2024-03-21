«Новое тепло»: экологический проект и личный опыт

В Красноярске 15 000 частных домостроений. Замена их многоэтажками требует больших капитальных затрат и полного согласия жителей с этим переездом. Газификация сжиженным газом приведет к высоким затратам на сам ресурс, при этом многие участки не имеют достаточно места для размещения газгольдеров. Подключение к централизованному отоплению — недешевый способ, к тому же технически не везде реализуем, на расстоянии свыше 13 км от источника энергии подключение невозможно в силу низкой энергоэффективности.