«Новое тепло»: экологический проект и личный опыт

Posted 21 марта 2024, 02:00
Published 21 марта 2024, 02:00
Modified 27 января, 08:00
Updated 27 января, 08:00
«Как я перешел на отопление электричеством, и что мне это дало?»
Дмитрий Мильшин живет в Центральном районе Красноярска. Три года назад он стал участником пилотного проекта «Новое тепло», который реализует СГК при поддержке краевых, муниципальных властей и Красноярскэнергосбыта.
«Перетаскать за отопительный сезон 11-12 тонн угля в котельную — это сомнительное удовольствие. Опять же грязь, пыль. Плюс работу котла постоянно надо контролировать. С переходом на электроотопление я про все это забыл», — говорит Мильшин.
К тому же, по его подсчетам, отопление электричеством выгоднее, чем использование твердотопливного котла.
«Помесячно может разница и небольшая, но за весь отопительный сезон цифра получается значительная. Тем более если принимать в расчет тот факт, что при использовании твердотопливного котла в сильные морозы приходилось подключать электрокотел, так как мощности угольного котла не хватало. Теперь обхожусь одним теплоисточником».
На электрокотле установлена система регулировки температуры, которая автоматически подключает при необходимости дополнительный обогрев, либо отключает, если температура достигла нужного уровня.
«Это удобно! Думаю, что, если распространить этот проект на весь частный сектор нашего города, эффект был бы очевиден, и дышать стало бы легче всем. А то выйдешь на улицу, а вокруг все дымит. Я говорю это по личному опыту».
Дома, которые перешли на электроотопление в рамках проекта «Новое тепло», прожили два полных отопительных сезона. Это 115 частных домовладений в Покровке и Базаихе. Эксперты оценивают опыт как успешный. По расчетам уменьшение вредных выбросов от сокращения количества дымящих труб в частном секторе составляет 397,43 тонны в год. Немаловажно и то, что все они оседали в зоне жизнедеятельности человека.
Руководитель программ развития Енисейского филиала СГК Игорь Загородний рассказал о том, что при отборе участников учитывались состояние электросетей и внутридомовой проводки.
Для того, чтобы при электроотоплении люди платили не больше, чем при использовании угля, СГК ежемесячно в отопительный период компенсирует собственнику через Красноярскэнергосбыт 2/3 сложившейся конечной цены электроэнергии с учетом площади домовладения в размере 20,7 кВт*ч на квадратный метр.
«На старте не было наработанных данных, мы не понимали, какой объем электроэнергии требуется на отопление — дома построены из разных материалов, имеют разную конфигурацию, разное техническое состояние и год постройки. После первого отопительного сезона стало понятно, что установленный норматив недостаточен, его увеличили до 35 кВт-ч на 1 м² в месяц. В итоге из всех участников к печному отоплению не вернулся никто», — рассказывает Загородний.
В компании рассказывают, что получили много положительных отзывов от людей, перешедших на электроотопление и их соседей. Отмечено, что электрокотлы доставляют меньше хлопот, а в домах и на участке стало гораздо чище. Электроотопление оказалось самым простым, быстрым и эффективным способом улучшения качества атмосферного воздуха.
Ранее мы рассказывали, что дым от низких печных труб остается в приземном слое, в зоне жизнедеятельности человека.
«В печном отоплении используются разные виды печей, многие недожигают топливо, это дает не только повышенную концентрацию пыли, но и опасных веществ, таких как бенз (а)пирен. Трубы низкие, очистки нет никакой, поэтому для частного сектора выход один — искать другие виды отопления. Мы предложили свой вариант — электроотопление, жители его поддержали, своими наработками готовы поделиться», — подчеркнул Загородний.
Эксперты отмечают, что для массового перехода на электроотопление потребуется модернизация сетевого хозяйства, субсидирование установки приборов и тарифа. Но даже при этих затратах способ экономически привлекательнее многих других.
В Красноярске 15 000 частных домостроений. Замена их многоэтажками требует больших капитальных затрат и полного согласия жителей с этим переездом. Газификация сжиженным газом приведет к высоким затратам на сам ресурс, при этом многие участки не имеют достаточно места для размещения газгольдеров. Подключение к централизованному отоплению — недешевый способ, к тому же технически не везде реализуем, на расстоянии свыше 13 км от источника энергии подключение невозможно в силу низкой энергоэффективности.
«Электроотопление выигрывает в части капитальных затрат и эффективности, а разнообразие электроотопительных систем – от теплых полов и конвекторов до настенных радиаторов — позволяет организовать этот способ в домовладении любого типа и площади», — заключил руководитель программ развития Енисейского филиала СГК Игорь Загородний.
В рамках перехода частных домовладений на более экологичные виды топлива красноярцы сами вправе выбирать способ отопления. С декабря 2023 года в Красноярске льготным категориям граждан предоставляется компенсация части стоимости электроэнергии при использовании ее в целях отопления. В перечень получателей входят десять категорий льготников.
Кому конкретно могут предоставить льготы, какие документы для этого требуются, и куда обращаться, подробно описано на сайте мэрии Красноярска.