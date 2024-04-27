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Posted 27 апреля, 08:00

Published 27 апреля, 08:00

Modified 1 мая, 09:18

Updated 1 мая, 09:18

Бесплатные автобусы запустят по Красноярску в пасхальную ночь

Бесплатные автобусы запустят по Красноярску в пасхальную ночь

27 апреля 2024, 08:00
Фото: 1MI
В администрации рассказали, что в Красноярске запустят бесплатные автобусы, чтобы в пасхальную ночь горожане смогли приехать из храмов домой.

В ночь на 5 мая по городу будут ходить пять бесплатных маршрутов.

Четыре из них будут находиться рядом с храмом Рождества Христова на Щорса, 44а, и один — рядом со Свято-Успенским мужским монастырем на Лесной.

Фото: t.me/adm_krasnoyarsk

Автобусы будут ожидать пассажиров после богослужения (примерно к двум часам ночи). Транспорт будет отправляться в рейс по мере заполнения.

Ранее мэрия сообщила, что 27 апреля из-за репетиции шествия в честь Дня Победы будет изменена организация движения на Красноярском рабочем. Все ограничения продлятся до 23:00.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Транспорт#Автобусы#Пасха
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