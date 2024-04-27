Бесплатные автобусы запустят по Красноярску в пасхальную ночь

Posted 27 апреля, 08:00
Published 27 апреля, 08:00
Modified 1 мая, 09:18
Updated 1 мая, 09:18
В ночь на 5 мая по городу будут ходить пять бесплатных маршрутов.
Четыре из них будут находиться рядом с храмом Рождества Христова на Щорса, 44а, и один — рядом со Свято-Успенским мужским монастырем на Лесной.
Автобусы будут ожидать пассажиров после богослужения (примерно к двум часам ночи). Транспорт будет отправляться в рейс по мере заполнения.
Ранее мэрия сообщила, что 27 апреля из-за репетиции шествия в честь Дня Победы будет изменена организация движения на Красноярском рабочем. Все ограничения продлятся до 23:00.