prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Пасха

Выбрать дату
Май
Красноярцам рассказали, как правильно выходить из поста после Пасхи
В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, как выходить из поста после Пасхи. В праздник советуют съесть одно яйцо и не объедаться.
5 мая, 09:20
В ожидании Пасхи: вспоминаем историю пасхальных традиций
Красивые яйца, раскрашенные в разные цвета, считаются непременным атрибутом Пасхи даже для тех, кто не считает себя религиозным человеком. Как возникла эта традиция?
3 мая, 16:45
Апрель
Бесплатные автобусы запустят по Красноярску в пасхальную ночь
В администрации рассказали, что в Красноярске запустят бесплатные автобусы, чтобы в пасхальную ночь горожане смогли приехать из храмов домой.
27 апреля, 08:00
Когда празднуют Пасху в 2024 году: дата, суть и традиции праздника
5 апреля, 09:01
В Красноярске сделали пасху за 10 тысяч рублей — в сусальном золоте и с черной икрой
Горожане спорят: это хайп такой или произведение кулинарного искусства
2 апреля, 04:21

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика