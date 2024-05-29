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Posted 29 мая, 05:30

Published 29 мая, 05:30

Modified 29 мая, 05:32

Updated 29 мая, 05:32

Красноярская УК заплатит 860 тысяч за разбитую льдом машину на Мира

29 мая 2024, 05:30
Управляющая компания «Проект» возместит 860 тысяч рублей ущерба владельцу авто — его машину пробило глыбой льда, которая упала с крыши дома на проспекте Мира в Красноярке.

Все произошло 20 марта в районе дома на проспекте Мира, 120. Снег со льдом обрушился на припаркованный Mitsubishi и раздавил капот. Выяснилось, что виновата в этом УК «Проект». Ее инженер не принял меры по очистке кровли от снега и наледи, что и привело к повреждению транспорта.

Прокуратура внесла представление в организацию, а руководителя компании привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований (часть 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ). Ему назначено наказание в виде предупреждения.

«Проспект Мира» связался с владельцем авто Алексеем. Он рассказал, что УК пошла на мировую и начала возмещать ущерб. Пока ему возместили только первую часть — 289 тысяч рублей. До 15 июля ему должны возместить оставшуюся сумму еще двумя частями.

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#Владислав Савончик#Прокуратура#Мира#Снег#Красноярка#Красноярская УК#Наледь
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