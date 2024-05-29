Красноярская УК заплатит 860 тысяч за разбитую льдом машину на Мира

Posted 29 мая, 05:30
Published 29 мая, 05:30
Modified 29 мая, 05:32
Updated 29 мая, 05:32
Все произошло 20 марта в районе дома на проспекте Мира, 120. Снег со льдом обрушился на припаркованный Mitsubishi и раздавил капот. Выяснилось, что виновата в этом УК «Проект». Ее инженер не принял меры по очистке кровли от снега и наледи, что и привело к повреждению транспорта.
Прокуратура внесла представление в организацию, а руководителя компании привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований (часть 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ). Ему назначено наказание в виде предупреждения.
«Проспект Мира» связался с владельцем авто Алексеем. Он рассказал, что УК пошла на мировую и начала возмещать ущерб. Пока ему возместили только первую часть — 289 тысяч рублей. До 15 июля ему должны возместить оставшуюся сумму еще двумя частями.