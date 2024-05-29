Красноярская УК заплатит 860 тысяч за разбитую льдом машину на Мира

Все произошло 20 марта в районе дома на проспекте Мира, 120. Снег со льдом обрушился на припаркованный Mitsubishi и раздавил капот. Выяснилось, что виновата в этом УК «Проект». Ее инженер не принял меры по очистке кровли от снега и наледи, что и привело к повреждению транспорта.