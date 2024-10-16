Красноярка

Красноярская УК заплатит 860 тысяч за разбитую льдом машину на Мира

Управляющая компания «Проект» возместит 860 тысяч рублей ущерба владельцу авто — его машину пробило глыбой льда, которая упала с крыши дома на проспекте Мира в Красноярке.