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Красноярка

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Октябрь
В Красноярке организовали сбор для мамы мальчика, погибшего в Охотском море
Красноярцы организовали сбор средств для мамы 15-летнего мальчика, погибшего с отцом в Охотском море.
16 октября, 07:09
Май
Красноярская УК заплатит 860 тысяч за разбитую льдом машину на Мира
Управляющая компания «Проект» возместит 860 тысяч рублей ущерба владельцу авто — его машину пробило глыбой льда, которая упала с крыши дома на проспекте Мира в Красноярке.
29 мая, 05:30
Возле Копылова массово сносят дома под расширение проезда
3 мая, 06:00
Февраль
Красноярка поскользнулась во дворе и сломала руку в трех местах. Она будет судиться
28 февраля, 08:04
«Мне пришлось ребенку голову отворачивать»: красноярка выпала из окна многоэтажки
Красноярка выпала из окна многоэтажного дома в микрорайоне Солнечный и погибла. Трагедия случилась вечером 22 февраля в жилом комплексе «Снегири» у дома №60 на улице 60 Лет Образования СССР.
23 февраля, 06:53

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