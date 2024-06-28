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Posted 28 июня 2024, 11:36

Published 28 июня 2024, 11:36

Modified 10 февраля, 10:18

Updated 10 февраля, 10:18

Красноярцы охлаждаются сосисками и атакуют пляжи в 35-градусную жару

Охлаждаются сосисками и атакуют пляжи. Как красноярцы выживают в 35-градусную жару

28 июня 2024, 11:36
Фото: prmira.ru.

Красноярцы охлаждаются сосисками и атакуют пляжи в 35-градусную жару

В последний рабочий день недели, 28 июня, в Красноярске столбики термометров показали больше 35 градусов. Собрали кадры, как люди спасаются в жару.

Например, корреспондент «Проспекта Мира» ехал в душном автобусе и немного завидовал девочке, которая спасалась ручным вентилятором.

Фото: prmira.ru

От жары страдали многие пассажиры автобуса, одна женщина даже охлаждалась сосисками.

Фото: prmira.ru

Другой сотрудник «ПМ» заметил десятки красноярцев на пляже на Ярыгинской набережной и островах Молокова и Отдыха. Одни отдыхают у воды, другие плавают на сапбордах, некоторые купаются прямо под запрещенными знаками — как взрослые, так и дети. Таблички поставили прямо у воды, но это не помогает — официальный пляж в городе всего один, а на улице — пекло.

По улицам ходят полураздетые люди.

«На улицах А̶н̶а̶п̶ы̶ Красноярска».
Фото: prmira.ru

По данным gismeteo, температура днем в Красноярске составила 35 градусов. Тем временем термометры в городе показывают 39 и 40 градусов, а в Емельяновском районе — 30 градусов, но это в тени.

Фото: prmira.ru

Синоптики прогнозируют, что в эти выходные в городе будет около +38.

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