Охлаждаются сосисками и атакуют пляжи. Как красноярцы выживают в 35-градусную жару

Posted 28 июня 2024, 11:36
Published 28 июня 2024, 11:36
Modified 10 февраля, 10:18
Updated 10 февраля, 10:18
Например, корреспондент «Проспекта Мира» ехал в душном автобусе и немного завидовал девочке, которая спасалась ручным вентилятором.
От жары страдали многие пассажиры автобуса, одна женщина даже охлаждалась сосисками.
Другой сотрудник «ПМ» заметил десятки красноярцев на пляже на Ярыгинской набережной и островах Молокова и Отдыха. Одни отдыхают у воды, другие плавают на сапбордах, некоторые купаются прямо под запрещенными знаками — как взрослые, так и дети. Таблички поставили прямо у воды, но это не помогает — официальный пляж в городе всего один, а на улице — пекло.
По улицам ходят полураздетые люди.
«На улицах А̶н̶а̶п̶ы̶ Красноярска».
По данным gismeteo, температура днем в Красноярске составила 35 градусов. Тем временем термометры в городе показывают 39 и 40 градусов, а в Емельяновском районе — 30 градусов, но это в тени.