Охлаждаются сосисками и атакуют пляжи. Как красноярцы выживают в 35-градусную жару

Другой сотрудник «ПМ» заметил десятки красноярцев на пляже на Ярыгинской набережной и островах Молокова и Отдыха. Одни отдыхают у воды, другие плавают на сапбордах, некоторые купаются прямо под запрещенными знаками — как взрослые, так и дети. Таблички поставили прямо у воды, но это не помогает — официальный пляж в городе всего один, а на улице — пекло.