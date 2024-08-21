На дне рождения красноярского ресторатора и владельца «Дзе» выступила Ева Польна

Posted 21 августа, 06:06
Published 21 августа, 06:06
Modified 21 августа, 10:40
Updated 21 августа, 10:40
Кадрами с вечеринки делятся гости в соцсетях. Ведущим на празднике был шоумен Михаил Друян, а выступала певица Ева Польна.
Певица поздравила ресторатора перед выступлением:
«Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем начало второго пятидесятилетия Димы, ну вы поняли, да? Я не знаю, как там будет в третьем, но второе, Дим, ты должен прожить так, как никогда».
Судя по кадрам, вечеринку посетили многие светские личности Красноярска — соосновательница бутика Lebox Жанна Прохоренко, ресторатор Ольга Цветочкина, медиаменеджер Илья Сураев и другие.
В конце праздника гостям вынесли огромный торт.