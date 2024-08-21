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Posted 21 августа, 06:06

Published 21 августа, 06:06

Modified 21 августа, 10:40

Updated 21 августа, 10:40

На дне рождения красноярского ресторатора и владельца «Дзе» выступила Ева Польна

На дне рождения красноярского ресторатора и владельца «Дзе» выступила Ева Польна

21 августа 2024, 06:06
Фото: mir_1895
Ева Польна выступила на вечеринке в честь дня рождения соучредителя ресторанной группы Berrywood Family и владельца «Дзе», «Дзеими», «Тунгуски» и других ресторанов Дмитрия Журкина.

Кадрами с вечеринки делятся гости в соцсетях. Ведущим на празднике был шоумен Михаил Друян, а выступала певица Ева Польна.

Певица поздравила ресторатора перед выступлением:

«Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем начало второго пятидесятилетия Димы, ну вы поняли, да? Я не знаю, как там будет в третьем, но второе, Дим, ты должен прожить так, как никогда».
Видео: mir_1895.

Судя по кадрам, вечеринку посетили многие светские личности Красноярска — соосновательница бутика Lebox Жанна Прохоренко, ресторатор Ольга Цветочкина, медиаменеджер Илья Сураев и другие.

Видео: Жанна Прохоренко, соцсети.

В конце праздника гостям вынесли огромный торт.

Фото: Ольга Цветочника, соцсети
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