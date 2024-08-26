Убивший соседа из-за счетчика красноярец может быть сектантом

Убийство произошло утром 26 августа в доме на улице Щорса. Предварительно, пострадавший снимал показания электросчетчиков, а его 66-летний сосед решил, что тот сматывает их. Начался конфликт, сосед несколько раз ударил оппонента ножом и затем порезал его жену, которая выбежала на крики.