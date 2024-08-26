Убивший соседа из-за счетчика красноярец может быть сектантом

Posted 26 августа, 09:15
Published 26 августа, 09:15
Modified 26 августа, 12:37
Updated 26 августа, 12:37
Убийство произошло утром 26 августа в доме на улице Щорса. Предварительно, пострадавший снимал показания электросчетчиков, а его 66-летний сосед решил, что тот сматывает их. Начался конфликт, сосед несколько раз ударил оппонента ножом и затем порезал его жену, которая выбежала на крики.
Пострадавший 69-летний мужчина скончался на месте, 63-летнюю женщину доставили в больницу. Нападавшего ищут — против него возбудили уголовное дело за убийство и покушение на убийство двух лиц.
Подозреваемого зовут Александр. Соседи рассказали, что он не был агрессивным, часто ходил по двору и крестил всех.
Служители и посетители храма на Щорса рассказали телеграм-каналу Kras Mash, что мужчина часто приходил к ним и навязывал свою веру прихожанам:
«Александр почти каждый день ходил к Храму Рождества Христова и общался с прихожанами. Пытался отговорить их от посещения, навязывал свою веру. Его уже устали выгонять. Некоторые говорят, что он брал деньги за отпевание или молитву за кого-нибудь, а после пропадал».
Из-за религиозных убеждений фото мужчины разместили на предупреждающем плакате, который повесили возле храма. Там указали, что он может быть адептом секты, которая хочет свергнуть политический и церковный строй в России.
В пресс-службе краевого СК сообщили, что не располагают сведениями о сектантстве.
По информации журналистов, кинологи с собакой сейчас ищут мужчину. Они взяли его джинсы, чтобы найти след.
Жители дома теперь боятся, что подозреваемый может вернуться. По словам председателя дома, несколько лет назад Александр уже ссорился с убитым из-за религии.
Другие соседи тоже говорят, что между погибшим и нападавшим уже происходили словесные конфликты.