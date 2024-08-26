Замглавы «Россетей Сибирь» обвинили в получении 1,5 млн взятки от подрядчика

Posted 26 августа, 12:30
Published 26 августа, 12:30
Modified 26 августа, 14:24
Updated 26 августа, 14:24
В апреле 2023 года между коммерческой фирмой и ПАО «Россети Томск» был заключен договор подряда на строительство четырех электроподстанций в Томской области. По версии СК, Павлов пообещал подрядчику без проблем принять работы в Томске и возможность и дальше выигрывать разные тендеры. Обвиняемый попросил за это три миллиона рублей, однако подрядчик смог сторговаться до 1,5 миллиона.
21 августа 2024 года в Красноярске посредник передал Павлову наличные. Сразу после получения взятки топ-менеджера задержали сотрудники ФСБ.
Краевой СК возбудил уголовное дело за получение должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). 23 августа суд отправил Павлова в СИЗО до 20 октября.
Ранее «Проспекту Мира» в пресс-службе «Россети Сибирь» заявили, что компания оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам при проведении следственных действий.