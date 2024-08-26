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Posted 26 августа, 12:30

Published 26 августа, 12:30

Modified 26 августа, 14:24

Updated 26 августа, 14:24

Замглавы «Россетей Сибирь» обвинили в получении 1,5 млн взятки от подрядчика

Замглавы «Россетей Сибирь» обвинили в получении 1,5 млн взятки от подрядчика

26 августа 2024, 12:30
Фото: prmira.ru
В краевом следкоме рассказали, почему заместителя генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Игоря Павлова отправили в СИЗО.

В апреле 2023 года между коммерческой фирмой и ПАО «Россети Томск» был заключен договор подряда на строительство четырех электроподстанций в Томской области. По версии СК, Павлов пообещал подрядчику без проблем принять работы в Томске и возможность и дальше выигрывать разные тендеры. Обвиняемый попросил за это три миллиона рублей, однако подрядчик смог сторговаться до 1,5 миллиона.

21 августа 2024 года в Красноярске посредник передал Павлову наличные. Сразу после получения взятки топ-менеджера задержали сотрудники ФСБ.

Краевой СК возбудил уголовное дело за получение должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). 23 августа суд отправил Павлова в СИЗО до 20 октября.

Ранее «Проспекту Мира» в пресс-службе «Россети Сибирь» заявили, что компания оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам при проведении следственных действий.

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