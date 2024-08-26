Замглавы «Россетей Сибирь» обвинили в получении 1,5 млн взятки от подрядчика

В апреле 2023 года между коммерческой фирмой и ПАО «Россети Томск» был заключен договор подряда на строительство четырех электроподстанций в Томской области. По версии СК, Павлов пообещал подрядчику без проблем принять работы в Томске и возможность и дальше выигрывать разные тендеры. Обвиняемый попросил за это три миллиона рублей, однако подрядчик смог сторговаться до 1,5 миллиона.