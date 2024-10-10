Уголовный кодекс

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Жителю Красноярского края дали 19 лет за сожжение своей девушки и ее матери
10 октября, 12:54
Замглавы «Россетей Сибирь» обвинили в получении 1,5 млн взятки от подрядчика
26 августа, 12:30
Путин разрешил конфисковывать имущество у осужденных за «фейки об армии»
15 февраля, 06:24
2023
На красноярском заводе водитель погрузчика насмерть задавил коллегу
Работник литейно-прессового завода в Красноярске переехал кладовщицу на электрическом погрузчике. Ему назначили 1,5 года ограничения свободы.
3 октября 2023, 06:37

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