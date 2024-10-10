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Posted 10 октября, 12:54

Published 10 октября, 12:54

Modified 10 октября, 13:04

Updated 10 октября, 13:04

Жителю Красноярского края дали 19 лет за сожжение своей девушки и ее матери

Жителю Красноярского края дали 19 лет за сожжение своей девушки и ее матери

10 октября 2024, 12:54
Фото: СК Красноярского края / соцсети
В Красноярском крае суд вынес приговор жителю села Ермаковское, который убил свою девушку и ее мать путем поджога дома, в котором те жили.

Все произошло в октябре 2023 года. Как сообщили в прокуратуре, 32-летний Денис выпил и вспомнил обиды на свою 35-лентюю возлюбленную — та с ним рассталась и не хотела с ним жить.

Мужчина решил жестоко расправиться с девушкой и её матерью, которая одобряла решение дочери. Ночью он взял канистру и отправился к дому жертв. Там облил дверь бензином, кинул спичку и ушел.

Огонь распространился на весь дом в считанные минуты. Женщины скончались от ожогового шока и отравления угарным газом.

Суд признал мужчину виновным в убийстве двоих человек с особой жестокостью, совершенной общеопасным способом (пункты «а», «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ), в умышленном уничтожении чужого имущества (части 2 статьи 167 УК РФ). С учетом позиции прокурора его приговорил к 19 годам колонии строгого режима. Еще его обязали выплатить 2 млн рублей сестре и дочери погибших в качестве компенсации морального вреда.

  • «Проспект Мира» узнал, что в 2021 году мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. До этого его неоднократно судили за кражи и разбой. Он вышел из колонии раньше срока, официально обстоятельства освобождения не комментировались, но мы ранее сообщали, что об этом известно.
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#Владислав Савончик#Суд#Убийство#Красноярский край#Прокуратура#Поджог#Преступления#Моральный вред#Уголовный кодекс
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