Жителю Красноярского края дали 19 лет за сожжение своей девушки и ее матери

Posted 10 октября, 12:54
Published 10 октября, 12:54
Modified 10 октября, 13:04
Updated 10 октября, 13:04
Все произошло в октябре 2023 года. Как сообщили в прокуратуре, 32-летний Денис выпил и вспомнил обиды на свою 35-лентюю возлюбленную — та с ним рассталась и не хотела с ним жить.
Мужчина решил жестоко расправиться с девушкой и её матерью, которая одобряла решение дочери. Ночью он взял канистру и отправился к дому жертв. Там облил дверь бензином, кинул спичку и ушел.
Огонь распространился на весь дом в считанные минуты. Женщины скончались от ожогового шока и отравления угарным газом.
Суд признал мужчину виновным в убийстве двоих человек с особой жестокостью, совершенной общеопасным способом (пункты «а», «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ), в умышленном уничтожении чужого имущества (части 2 статьи 167 УК РФ). С учетом позиции прокурора его приговорил к 19 годам колонии строгого режима. Еще его обязали выплатить 2 млн рублей сестре и дочери погибших в качестве компенсации морального вреда.