Приставы предложили красноярке пойти на СВО из-за долга в миллион рублей

Posted 7 октября, 08:55
Published 7 октября, 08:55
Modified 7 октября, 11:02
Updated 7 октября, 11:02
Красноярка Яна рассказала ТВК, что в октябре ей начали приходить письма от приставов. Ее вызывают как должника по исполнительному производству. Затем в извещении идет памятка о том, какие бонусы позволены лицам, заключившим контракт с Минобороны.
Описывается порядок получения выплат, в том числе приставы информируют, что за счет этих средств может быть погашена задолженность, еще могут быть приостановлены исполнительные производства за счет заключения контракта.
Женщина рассказала, что ее удивили подобные письма, так как она не имеет отношения ни к военнообязанным, ни к медикам. Жительница имеет долг в миллион рублей, но говорит, что расплачивается по нему.
«Он оплачивается уже в течение трех лет исправно. Ежемесячно у меня вычитают, оставляют прожиточный минимум. Понимаю, если бы я была злостный неплательщик. Но целесообразно ли отправлять такие сообщения женщинам?»
Это не первый случай, когда красноярским должникам предлагают поехать на СВО. Так в августе житель Красноярска рассказал нам, что приставы предлагали ему заключить контракт, чтобы против него приостановили исполнительное производство. В пресс-службе судебных приставов рассказали, что сотрудники ведомства постоянно проводят с должниками «разъяснительные беседы».