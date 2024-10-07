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Posted 7 октября, 08:55

Published 7 октября, 08:55

Modified 7 октября, 11:02

Updated 7 октября, 11:02

Приставы предложили красноярке пойти на СВО из-за долга в миллион рублей

Приставы предложили красноярке пойти на СВО из-за долга в миллион рублей

7 октября 2024, 08:55
Фото: 1MI
В Красноярске судебные приставы отправляют женщине извещения с информацией о заключении контракта с Минобороны.

Красноярка Яна рассказала ТВК, что в октябре ей начали приходить письма от приставов. Ее вызывают как должника по исполнительному производству. Затем в извещении идет памятка о том, какие бонусы позволены лицам, заключившим контракт с Минобороны.

Описывается порядок получения выплат, в том числе приставы информируют, что за счет этих средств может быть погашена задолженность, еще могут быть приостановлены исполнительные производства за счет заключения контракта.

Фото: ТВК

Женщина рассказала, что ее удивили подобные письма, так как она не имеет отношения ни к военнообязанным, ни к медикам. Жительница имеет долг в миллион рублей, но говорит, что расплачивается по нему.

«Он оплачивается уже в течение трех лет исправно. Ежемесячно у меня вычитают, оставляют прожиточный минимум. Понимаю, если бы я была злостный неплательщик. Но целесообразно ли отправлять такие сообщения женщинам?»

Это не первый случай, когда красноярским должникам предлагают поехать на СВО. Так в августе житель Красноярска рассказал нам, что приставы предлагали ему заключить контракт, чтобы против него приостановили исполнительное производство. В пресс-службе судебных приставов рассказали, что сотрудники ведомства постоянно проводят с должниками «разъяснительные беседы».

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#Владислав Савончик#Красноярск#Суд#Приставы#Долг#Минобороны#Контракт#Жалоба#Женщина
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