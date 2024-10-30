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Женщина

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Октябрь
Житель Красноярского края до смерти забил бабушку своего приятеля
30 октября, 04:04
Приставы предложили красноярке пойти на СВО из-за долга в миллион рублей
7 октября, 08:55
Август
В Красноярске женщина упала на припаркованную машину с 14 этажа. Она погибла
В Красноярске с общего балкона многоэтажного дома на Белинского выпала 38-летняя женщина.
14 августа, 05:30
В красноярской Николаевке полыхает дом
13 августа, 11:03
В Красноярске после расставания с парнем девушка мстит его матери и травит в соцсетях
В Красноярске жительница Солнечного столкнулась с травлей в соцсетях. Как утверждают знакомые красноярки, организатором является бывшая девушка ее сына.
2 августа, 09:10
Июль
В Красноярске спустя 20 лет нашли убийцу беременной женщины
44-летнего жителя Красноярска будут судить за преступление 20-летней давности. Его обвиняют в убийстве беременной женщины (часть 2 статья 105 УК РФ).
31 июля, 08:37
Июнь
Красноярец упал на коляску с ребенком и избил женщину
24 июня, 11:07
В Красноярске будут судить убийцу женщины, тело которой нашли на мусорке
В Красноярске завершили расследование убийства женщины, тело которой обнаружили спустя полгода возле мусорных баков на улице 60 лет Октября.
24 июня, 06:00
Май
Возбуждено дело против женщины, избившей подругу дочери за электронную сигарету
21 мая, 03:16
Тренера ФК «Енисей» временно отстранили и оштрафовали за критику женщины-арбитра
4 мая, 02:04

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