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Моральный вред

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2024
Жителю Красноярского края дали 19 лет за сожжение своей девушки и ее матери
10 октября, 12:54
В Канске женщина отсудила 30 тысяч за травмы. Она упала в асфальт лицом у поликлиники
46-летняя жительница города Канск в Красноярском крае остудила с Канской межрайонной детской больницы 30 тысяч рублей компенсации за травмы, полученные из-за падения на крыльце учреждения.
11 марта, 05:53
Житель Ачинска получил 12 лет колонии за ДТП с двумя погибшими. Он не признал вину
Ачинский городской суд приговорил к 12 годам колонии-поселения виновника ДТП, в котором погибли двое человек.
5 марта, 04:41
Минусинец взыскал 130 тысяч рублей со стоматологии за сломанную челюсть
В Красноярском крае житель Минусинска взыскал со стоматологической клиники 130 тысяч рублей за моральный вред по факту некачественного оказания медуслуги.
23 февраля, 11:00
Оставил сиротами 5 детей: виновнику смертельной аварии грозит 7 лет колонии
20 февраля, 04:30
2023
Девочка, которую затянуло в шлюз дамбы, получила 50 тысяч за «моральный вред»
В Минусинске взыскали моральный вред в пользу 15-летней девочкой, которую затянуло в водопропускной шлюз дамбы. Она провела в воде больше 4-х часов.
19 июля 2023, 05:20

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