Моральный вред

В Канске женщина отсудила 30 тысяч за травмы. Она упала в асфальт лицом у поликлиники

46-летняя жительница города Канск в Красноярском крае остудила с Канской межрайонной детской больницы 30 тысяч рублей компенсации за травмы, полученные из-за падения на крыльце учреждения.