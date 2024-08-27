Вице-мэром Красноярска стал экс-глава полиции

Posted 27 августа, 06:56
Published 27 августа, 06:56
Modified 27 августа, 13:04
Updated 27 августа, 13:04
Как сообщают СМИ, Трофимов служил 27 лет в полиции Красноярска и Ачинска, где занимал руководящую должность. С 2018 по 2024 год работал в администрации Центрального района: сначала заместителем главы района, а затем руководителем.
Трофимов родился в Красноярске в 1970 году. Окончил красноярскую школу милиции по специальности «юриспруденция». Имеет несколько медалей «За отличие в службе» разных степеней.
Ранее должность заммэра и главы департамента общественной безопасности занимал Михаил Будников, который погиб в начале этого лета.