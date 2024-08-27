prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 августа, 06:56

Published 27 августа, 06:56

Modified 27 августа, 13:04

Updated 27 августа, 13:04

Вице-мэром Красноярска стал экс-глава полиции

Вице-мэром Красноярска стал экс-глава полиции

27 августа 2024, 06:56
Фото: МВД Ачинска
Новым заместителем главы Красноярска и руководителем департамента общественной безопасности стал Евгений Трофимов. Информация об этом появилась на сайте администрации.

Как сообщают СМИ, Трофимов служил 27 лет в полиции Красноярска и Ачинска, где занимал руководящую должность. С 2018 по 2024 год работал в администрации Центрального района: сначала заместителем главы района, а затем руководителем.

Трофимов родился в Красноярске в 1970 году. Окончил красноярскую школу милиции по специальности «юриспруденция». Имеет несколько медалей «За отличие в службе» разных степеней.

Ранее должность заммэра и главы департамента общественной безопасности занимал Михаил Будников, который погиб в начале этого лета.

Читайте также:
Экс-заммэра Красноярска оштрафовали по уголовному делу. Прокурор обжалует приговорГлавой нового управления в мэрии стал сын бывшего заммэраЭкс-мэр Еремин раскритиковал дорожного подрядчика за футболку Dolce&Gabbana
#Владислав Савончик#Красноярск#Полиция#Ачинск#Заммэр
Подпишитесь
Популярное