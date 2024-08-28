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Posted 28 августа, 10:05

Published 28 августа, 10:05

Modified 28 августа, 12:03

Updated 28 августа, 12:03

В Красноярском крае двое мужчин сорвались с обрыва и просидели ночь в расщелине

В Красноярском крае двое мужчин сорвались с обрыва и просидели ночь в расщелине

28 августа 2024, 10:05
Фото: КГКУ «Спасатель»
В Курагинском районе Красноярского края двое мужчин упали с 30-метровой смотровой площадки. Они застряли в расщелине и провели там всю ночь, мучаясь от боли и холода.

Краевые спасатели рассказали, что пострадавшие сорвались с высоты в районе поселка Усть-Каспа. Инцидент произошел на площадке, которая представляют собой возвышенность со скалистым выступом. Там открывается вид на реку Кизир.

Приятели 24 и 33 лет приехали на смотровую ночью, один из них не заметил обрыв и свалился, второй пошел его искать и так же рухнул.

Мужчины провели ночь в расщелине. Ближе к утру мимо проезжал местный житель — он заметил автомобиль, но не нашел никого поблизости, поэтому решил проверить место. Через некоторое время на клич незнакомца отозвались туристы, тогда очевидец позвонил спасателям.

Фото: КГКУ «Спасатель»

Предварительно, один из туристов сломал бедро и голень, второй тоже получил травмы, но мог передвигаться сам. Приехавшие спасатели оказали туристам первую помощь и увезли пострадавших в Усть-Каспу, где передали медикам.

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#Владислав Савончик#Несчастный случай#Авария#Красноярский край#Спасатели#Пострадавшие#Травмы
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