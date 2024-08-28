В Красноярском крае двое мужчин сорвались с обрыва и просидели ночь в расщелине

Posted 28 августа, 10:05
Published 28 августа, 10:05
Modified 28 августа, 12:03
Updated 28 августа, 12:03
Краевые спасатели рассказали, что пострадавшие сорвались с высоты в районе поселка Усть-Каспа. Инцидент произошел на площадке, которая представляют собой возвышенность со скалистым выступом. Там открывается вид на реку Кизир.
Приятели 24 и 33 лет приехали на смотровую ночью, один из них не заметил обрыв и свалился, второй пошел его искать и так же рухнул.
Мужчины провели ночь в расщелине. Ближе к утру мимо проезжал местный житель — он заметил автомобиль, но не нашел никого поблизости, поэтому решил проверить место. Через некоторое время на клич незнакомца отозвались туристы, тогда очевидец позвонил спасателям.
Предварительно, один из туристов сломал бедро и голень, второй тоже получил травмы, но мог передвигаться сам. Приехавшие спасатели оказали туристам первую помощь и увезли пострадавших в Усть-Каспу, где передали медикам.