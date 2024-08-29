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Posted 29 августа, 12:07

Published 29 августа, 12:07

Modified 29 августа, 12:20

Updated 29 августа, 12:20

Красноярец застукал подругу с бывшим и забил его арматурой

Красноярец застукал подругу с бывшим и забил его арматурой

29 августа 2024, 12:07
Фото: 1MI
Житель Красноярска избил арматурой бывшего любовника своей возлюбленной, подозревая ее в измене. О происшествии рассказали в прокуратуре.

В мае 44-летний красноярец не застал дома свою возлюбленную и пошел ее искать к знакомому, который устраивал «алкогольные посиделки» на улице 8 Марта. Из открытого окна квартиры он услышал голоса спутницы и ее бывшего сожителя.

Дверь мужчине никто не открывал. В порыве ревности он схватил арматуру, разбил окно и залез в квартиру на первом этаже. Обвиняемый избил оппонента, которого пришлось госпитализировать с переломами бедра и рёбер, травмами головы и множеством ссадин.

«Я подумал, что она мне изменяет. На почве ревности почувствовал сильное душевное волнение и нанёс фрагментом арматуры удары по его голове, рёбрам, спине», — цитируют слова мужчины в прокуратуре.

Мужчина вину признал. Суд назначил ему 4 года условно с испытательным сроком на 3 года.

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