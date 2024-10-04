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Ревность

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Октябрь
Житель Красноярского края убил подругу из ревности и поджег дом
В Манском районе задержали подозреваемого в убийстве женщины. Он сознался, что зарезал сожительницу, а затем поджег дом, скрывая следы преступления.
4 октября, 05:01
Август
Красноярец застукал подругу с бывшим и забил его арматурой
Житель Красноярска избил арматурой бывшего любовника своей возлюбленной, подозревая ее в измене. О происшествии рассказали в прокуратуре.
29 августа, 12:07
Июль
В Красноярске пьяный военный из ревности ударил жену ножом и отпинал берцами
Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к 4 годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью жене.
10 июля, 11:26
Март
Житель края не дождался жену с корпоратива 8 марта и расстрелял авто с её знакомыми
В Назарове 35-летний мужчина разозлился, что жена долго отмечает 8 Марта, и выстрелил в автомобиль, в котором ехали мужчины с праздника.
13 марта, 02:13
Февраль
В Красноярске экс-сотрудника военкомата отправят в психбольницу за убийство жены
12 февраля, 10:29
Ноябрь 2023
Работал в военкомате, на пенсии стал пить. Что известно о пенсионере, убившем жену
В Красноярске 80-летнего пенсионера подозревают в убийстве супруги — он несколько раз ударил её ножом.
10 ноября 2023, 09:40

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