В Красноярск не придет бабье лето: прогноз синоптиков на сентябрь

Posted 2 сентября, 11:16
Published 2 сентября, 11:16
Modified 2 сентября, 12:29
Updated 2 сентября, 12:29
В центральных и южных районах края средняя месячная температура воздуха составит +10… +11 градусов. Это на один градус выше средних многолетних значений.
Температура ночью в первой декаде составит +5…+10 градусов. 5, 6, 7 сентября и в третьей декаде ожидается +2…+7°, местами -1… -3°, заморозки, днем +13…+18°.
Во второй декаде прогнозируется +11… +16 градусов.
Небольшие и умеренные дожди с грозами ожидаются в первой половине месяца, в конце сентября преимущественно без осадков.
В северных районах края температура будет близка к средним многолетним значениям, осадков будет около и местами больше нормы.