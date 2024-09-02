prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября, 11:16

Published 2 сентября, 11:16

Modified 2 сентября, 12:29

Updated 2 сентября, 12:29

В Красноярск не придет бабье лето: прогноз синоптиков на сентябрь

В Красноярск не придет бабье лето: прогноз синоптиков на сентябрь

2 сентября 2024, 11:16
Фото: 1MI
В красноярском гидрометцентре рассказали, какую погоду прогнозируют в сентябре в регионе.

В центральных и южных районах края средняя месячная температура воздуха составит +10… +11 градусов. Это на один градус выше средних многолетних значений.

Температура ночью в первой декаде составит +5…+10 градусов. 5, 6, 7 сентября и в третьей декаде ожидается +2…+7°, местами -1… -3°, заморозки, днем +13…+18°.

Во второй декаде прогнозируется +11… +16 градусов.

Небольшие и умеренные дожди с грозами ожидаются в первой половине месяца, в конце сентября преимущественно без осадков.

В северных районах края температура будет близка к средним многолетним значениям, осадков будет около и местами больше нормы.

Читайте также:
Когда включат отопление в Красноярске?Смотрим, какая погода будет в сентябре в Красноярске
#Владислав Савончик
Подпишитесь
Популярное