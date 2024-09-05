Аналитики назвали офисные вакансии в Красноярске с зарплатой до 200 тысяч

Posted 5 сентября, 07:22
Published 5 сентября, 07:22
Modified 5 сентября, 10:44
Updated 5 сентября, 10:44
По данным аналитиков, самой высокооплачиваемой вакансией августа в Красноярске стал менеджер по продажам. Компания готова платить специалисту зарплату до 200 тысяч рублей в месяц, а также оплачивать бензин. В обязанности кандидата входит поиск и привлечение новых клиентов. Работодатель готов рассмотреть кандидата с опытом работы более года.
Еще одной из самых высокооплачиваемых вакансий стал риэлтор, специализирующийся на продаже новостроек. При гибком графике кандидату обещают заработную плату до 150 тысяч рублей. Работодатель готов рассмотреть кандидата без опыта работы, который обладает такими качествами, как внимательность, ответственность и амбициозность. Работодатель обещает сделать скидки в компании подарки детям на праздники.
Оператору 1С обещают зарплату до 120 тысяч рублей в месяц при полном рабочем дне. Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы более года. От специалиста требуется обрабатывать заявки, работать с заказчиками и контролировать отгрузки. Работодатель предлагает скидки в компании, обучение и подарки детям.