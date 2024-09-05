Аналитики назвали офисные вакансии в Красноярске с зарплатой до 200 тысяч

По данным аналитиков, самой высокооплачиваемой вакансией августа в Красноярске стал менеджер по продажам. Компания готова платить специалисту зарплату до 200 тысяч рублей в месяц, а также оплачивать бензин. В обязанности кандидата входит поиск и привлечение новых клиентов. Работодатель готов рассмотреть кандидата с опытом работы более года.