Строитель сирийского метро, чиновники и фотограф: кто владеет красноярскими заводами

Posted 12 сентября, 07:04
Published 12 сентября, 07:04
Modified 13 сентября, 08:02
Updated 13 сентября, 08:02
Первый же завод в нашем списке — КрЭВРЗ — выделяется очень мутной историей владения и длящимися не один год проблемами.
Завод существует уже 126 лет, его основали в 1898 году по указу царя. В то время это были главные мастерские Сибирской железной дороги. После революции мастерские стали паровозовагоноремонтным заводом, а с 1971 года на предприятии перестали ремонтировать паровозы и занялись электропоездами — тогда же его и переименовали.
В 2003 году ЭВРЗ стал филиалом РЖД, в 2007 — дочерним юрлицом, ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод». А вот дальше становится интересно.
В 2013 году завод за 1,5 миллиарда рублей купила новосибирская строительная компания «Афина Паллада» бизнесмена Гайка Магакеляна, а через год перепродала 99,9% акций — правда, сама себе. Акции ушли ООО «Соло-Рент», которая принадлежит супруге Магакеляна Светлане и его детям: Роберту, Эдгару и Анжелине.
Такую схему, судя по всему, провернули не просто так: «Афина Паллада» уже тогда дышала на ладан, компанию осаждали кредиторы. Несколько лет им пришлось добиваться в суде признания сделки по продаже акций недействительной, ведь ЭВРЗ был одним из крупнейших активов «Паллады» — без него компания не смогла бы расплатиться с кредиторами. Сделать это удалось только в 2022 году.
Сам ЭВРЗ тоже неоднократно пытались обанкротить, да и сейчас поступают иски на крупные суммы — есть даже на 1,2 миллиарда. На фоне таких проблем Гайк Магакелян попытался то ли избавиться от неликвидного актива, то ли провернуть какую-то хитрую схему, этого мы не узнаем — но так или иначе, акции завода он выставил на торги в октябре 2023 года. Однако тут же получил нож в спину от собственных детей, которые подали иск против отца. По их мнению, акции продавались по заниженной цене и это привело бы к серьезным убыткам. Суд эту продажу приостановил,
А пока завод продолжает коптить небо, посмотрим на его владельца.
В свои 53 года Магакелян имеет звание кандидата экономических наук. Кандидатскую работу бизнесмена уже проверил «Диссернет» и выяснил, что больше половины текста Магакелян просто позаимствовал. Отдельно ученые оценили слог новосибирского бизнесмена:
«Ознакомление с диссертацией позволяет ощутить богатство синонимического ряда в русском языке: вы почувствуете нюансы употребления слов „предприятие“, „компания“, „фирма“, „организация“, „хозяйствующий субъект“».
В биографии Магакеляна есть и другие нюансы. К примеру, его «Афина Паллада» в 2019 году должна была участвовать в строительстве метро, и не где-нибудь, а в Дамаске, столице Сирии. Под этот проект компания подписалась, чтобы рассчитаться с кредиторами
Она же была одним из основных подрядчиков скандальной реконструкции железнодорожной магистрали Тайшет — Междуреченск. В проект влили огромное количество финансов, в 2012 его оценивали в 43 миллиарда рублей, к 2020 году сумма выросла уже до 100 миллиардов. Магистраль ремонтируют до сих пор, но без Магакеляна — его компания все же обанкротилась.
Что касается ЭВРЗ, то в случае окончательного банкротства завод вряд ли ждет возрождение под другим руководством. В 2022 году на Красноярском экономическом форуме предложили снести завод и построить на его месте «креативный кластер» — с офисами, школой и даже станцией электрички.
Последние три года завод чувствует себя не очень хорошо. Выручка упала с двух миллиардов в 21-м до 609 миллионов в 23-м году, показатели чистой прибыли тоже драматически снизились.
Строительство красноярского цементного завода началось незадолго до Великой Отечественной войны. В 1930-х началась разведка сырья, тогда же выбрали место под предприятие. Уже во время войны завод оснастили оборудованием, эвакуированным с захваченных Германией территорий. А после войны туда привезли трофейные японские мельницы и дробилки. Сам же завод начал полноценно работать 26 октября 1944 года.
До 1990-х цемзавод чувствовал себя прекрасно, на него закупили новейшую немецкую технику, строили новые цеха и реконструировали старые. Но после перестройки завод едва не зачах, когда производство цемента упало втрое. Положение спасли сотрудники, создавшие новые марки цемента на базе собственных лабораторий завода.
В 2004 году предприятие купил кемеровский холдинг «Сибирский цемент», с тех пор он был его единственным владельцем. Холдинг редко раскрывает данные о своих акционерах, но более чем 6% акций владеет президент совета директоров холдинга Олег Шарыкин — о нем и пойдет речь.
57-летний бизнесмен родом из Кемеровской области, окончил технологический институт пищевой промышленности по специальности «инженер-технолог общественного питания». Потом учился в ТГУ на финансиста, а завершил обучение в международной школе бизнеса — по специальности «экономика и управление народным хозяйством». Шарыкин тоже кандидат экономических наук.
Однако, как и в случае с Магакеляном, научное сообщество выразило сомнение в оригинальности кандидатской работы Олега Шарыкина. Коллектив ученых РАН, ведущих проект «Диссернет», утверждает, что существенная часть работы Шарыкин мог позаимствовать у коллег, судя по анализу, иногда целыми страницами.
Отметим, что проект «Диссернет» — не официальный орган Академии наук и не влияет на решения диссертационного совета.
Судя по финансовым показателям, красноярский цементный завод чувствует себя неплохо — в прошлом году выручка составила 5,4 миллиарда рублей против 3,6 миллиарда в 2021. «Чистыми» завод заработал 658 миллионов.
История КраМЗа берет начало в 1966 году, именно тогда Министерство авиационной промышленности СССР решило удвоить производство алюминиевого проката в стране. Долго «советы» не думали — строительство начали уже в следующем году, а в 1969 литейный цех уже выплавил первую партию алюминия. Позже достроили прессовый и трубопрессовый цеха, к 1976 году завод уже вовсю снабжал страну всеми видами алюминиевой продукции: трубами, прутами, профилями и так далее.
В отличие от цементного завода, в 90-е КраМЗ только прирастал мощностями. Незадолго до перестройки завод получил на тот момент единственное в мире оборудование для прессования с использованием активной силы трения — такой процесс позволял штамповать слиток за слитком, сокращая расход металла и повышая выработку.
Сейчас предприятие на 100% принадлежит алюминиевому холдингу «Эн+ Групп», который основал Олег Дерипаска. Он входит в тройку крупнейших производителей алюминиевой продукции страны.
56-летний Олег Дерипаска имеет два высших образования — он окончил физфак МГУ, а позже экономическую академию имени Плеханова. Дерипаска мог бы стать ученым-физиком, но этому помешал распад СССР. По словам самого бизнесмена, наукой в таких условиях заниматься было невозможно, не хватало денег не только на продолжение учебы, но даже на еду.
Олег Дерипаска занялся металлургическим бизнесом. Со временем он смог выкупить миноритарную долю Саяногорского алюминиевого завода, он стал первым алюминиевым активом бизнесмена.
В 2000 году Олег Дерипаска и Роман Абрамович объединили свои компании СИБАЛ и Millhouse Capital, чтобы создать компанию «Русский алюминий». А уже в 2007 году путем объединения активов «Русского алюминия», СУАЛ и швейцарской Glencore появился современный «Русал».
Кроме того, сейчас Олегу Дерипаске принадлежит 35% холдинга En+ Group.
Бухгалтерская отчетность КраМЗа доступна только до 2020 года. На тот момент завод выправлял свое положение после небольшого падения выручки и прибыли в 2019 году. Выручка завода на конец 2020 года составила без малого 13 миллиардов рублей.
Красцветмет — один из крупнейших в мире производителей драгметаллов. Строить его начали еще в 1939 году под именем Красноярского аффинажного завода. Аффинаж — это процесс очистки драгоценных металлов от примесей, то есть фактически производство того серебра, золота, платины и так далее, которые потом используются в производстве драгоценностей и других сферах (например, в электронике).
В эксплуатацию завод ввели во время войны, тогда он производил порошки аффинированной платины и палладия, но к 1947 году стал выпускать слитки этих металлов. К 53-му году завод уже перерабатывал все драгметаллы, которые можно было найти в Норильске, а позже начал производство полупроводников — кремния и германия.
А в 1959 году Красцветмет приступил к производству слитков чистейшего золота 999 пробы, то есть с содержанием золота 99,9%. Ювелирное производство завод начал только в 1994 году.
Всеми акциями завода владеет Красноярский край, а управляет им совет директоров. Сейчас в него входят:
С 2016 года Красцветмет наращивает объемы выручки — к 2023 году она достигла 130 миллиардов рублей против 19 миллиардов в 2016 году.
Вместе с тем в последние три года снизилась чистая прибыль. Согласно финансовому отчету компании, в 2021 году показатель составил 14,3 миллиарда рублей, а в 2022 — всего 120 миллионов.
В компании резкий спад прибыли объяснили обвалом продаж металлов со стороны традиционных клиентов. За рубежом — из-за геополитики, на внутреннем рынке — в силу низкого промышленного спроса. Красцветмет уже начал выправляться после этого падения и закончил 2023 год с прибылью в 1,1 миллиарда.
ХМЗ Красноярска начали строить в 1956 году указом совета министров СССР — стране понадобился гидроксид лития для нужд металлургического комплекса, его используют при выплавке того же алюминия. В том же году уже начал работать первый опытно-промышленный цех.
В 1960-х завод освоил выпуск особо чистых металлов рубидия, цезия и галлия, в 1972 году начал производство синтетических цеолитов типа NаА. Это алюмосиликаты, использующиеся для абсорбирования большинства промышленных газов (аммиака, этилена, метана, аргона, кислорода, диоксида углерода и так далее) — очень ценятся в нефтяной промышленности.
Мало кто знает, но ХМЗ не только выпускал различные химикаты, но и занимался застройкой Красноярска. Тот же Коммунальный мост и здание ТЮЗа строили силами завода.
90-е завод пережил неплохо, ведь электролиты что тогда, что сейчас имели немалый спрос. До 2015 года завод входил в структуру госкорпорации «Росатом», но теперь действует как независимое публичное акционерное общество.
Сложно наверняка сказать, кто конкретно владеет заводом сейчас, последний раз данные о своих акционерах ХМЗ раскрывал в 2021 году. Тогда более 64% акций держала новосибирская компания «Катодные литиевые материалы», принадлежащая Наталье Дорохиной, Вадиму Батраку и Татьяне Цветковой.
Наибольшую долю в «КЛМ» имеет Дорохина. Судя по ИНН, зарегистрирована она в Московской области. Вадим Батрак и Татьяна Цветкова зарегистрированы в Москве.
О владельцах «КТЛ» почти ничего не известно, кроме 44-летней Татьяны Цветковой (ей принадлежат всего 9% компании). Судя по ее профилю в соцсетях, Татьяна окончила Высшую школу экономики и какое-то время работала в компании Softkey. Ее знают все пользователи Windows, ведь именно Softkey занималась дистрибьюцией и поддержкой русской версии WinRAR.
«15 лет интернет-маркетинга, стратегического маркетинга. Создавала новые интернет-проекты, разрабатывала маркетинговые стратегии. Сейчас работаю со спортивными и детскими брендами. Разрабатываю визуальные концепции, провожу для них съемки», — написала о себе Цветкова.
ХМЗ в последние годы наращивал финансовые показатели, но в 2023 год отметился снижением как выручки, так и рентабельности продаж. Выручка сократилась до 5,2 миллиарда против 6,4 миллиарда в 2022 году.