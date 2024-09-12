Строитель сирийского метро, чиновники и фотограф: кто владеет красноярскими заводами

Сам ЭВРЗ тоже неоднократно пытались обанкротить, да и сейчас поступают иски на крупные суммы — есть даже на 1,2 миллиарда. На фоне таких проблем Гайк Магакелян попытался то ли избавиться от неликвидного актива, то ли провернуть какую-то хитрую схему, этого мы не узнаем — но так или иначе, акции завода он выставил на торги в октябре 2023 года. Однако тут же получил нож в спину от собственных детей, которые подали иск против отца. По их мнению, акции продавались по заниженной цене и это привело бы к серьезным убыткам. Суд эту продажу приостановил,