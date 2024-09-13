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Posted 13 сентября, 09:23

Published 13 сентября, 09:23

Modified 13 сентября, 09:37

Updated 13 сентября, 09:37

Лекарства в России будут дорожать и исчезать из-за новых правил

Лекарства в России будут дорожать и исчезать из-за новых правил

13 сентября 2024, 09:23
Фото: 1MI
Цены и дефицит на лекарства будут расти. Такой вывод делают эксперты, изучившие проект постановления правительства РФ, в котором говорится, что с 1 января 2025 года в сфере госзакупок будет применяться правило «второй лишний».

Как пишут «Новые известия», изменения означают, что в случае появления хотя бы одной заявки от российского поставщика лекарственных препаратов импортные лекарства будут исключены из конкурса. Ограничения коснутся более 400 видов препаратов и медицинских изделий, начиная от марлевых повязок и заканчивая томографами.

Сегодня на рынке госзаказа лекарств действует правило «третий лишний», по которому иностранный препарат отклоняется только в том случае, если появляется заявка от двух игроков с препаратом, произведенным в ЕАЭС (Евразийский экономический союз).

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