Лекарства в России будут дорожать и исчезать из-за новых правил

Posted 13 сентября, 09:23
Published 13 сентября, 09:23
Modified 13 сентября, 09:37
Updated 13 сентября, 09:37
Как пишут «Новые известия», изменения означают, что в случае появления хотя бы одной заявки от российского поставщика лекарственных препаратов импортные лекарства будут исключены из конкурса. Ограничения коснутся более 400 видов препаратов и медицинских изделий, начиная от марлевых повязок и заканчивая томографами.
Сегодня на рынке госзаказа лекарств действует правило «третий лишний», по которому иностранный препарат отклоняется только в том случае, если появляется заявка от двух игроков с препаратом, произведенным в ЕАЭС (Евразийский экономический союз).