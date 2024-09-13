Лекарства в России будут дорожать и исчезать из-за новых правил

Как пишут «Новые известия», изменения означают, что в случае появления хотя бы одной заявки от российского поставщика лекарственных препаратов импортные лекарства будут исключены из конкурса. Ограничения коснутся более 400 видов препаратов и медицинских изделий, начиная от марлевых повязок и заканчивая томографами.