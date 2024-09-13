В Красноярске школьнику запретили пользоваться телефоном после жалоб на столовую

Posted 13 сентября, 11:43
Published 13 сентября, 11:43
Modified 13 сентября, 12:09
Updated 13 сентября, 12:09
О случае рассказали в телеграм-канала Kras Mash. Мальчик снял видео для мамы, чтобы показать, чем их кормят в столовой. Он снял молочный суп и сказал, что «это просто вода, разбавленная молоком и жиром». Еще показал кашу, которая не отваливается от тарелки, если ее повернуть.
Канал со ссылкой на маму подростка пишет, что после этого мальчику запретили пользоваться телефоном, ссылаясь на новый закон. По информации канал, жалоб на питание было много, но ситуация не меняется.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу управления образования.