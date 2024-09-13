prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 11:43

Published 13 сентября, 11:43

Modified 13 сентября, 12:09

Updated 13 сентября, 12:09

В Красноярске школьнику запретили пользоваться телефоном после жалоб на столовую

В Красноярске школьнику запретили пользоваться телефоном после жалоб на столовую

13 сентября 2024, 11:43
Фото: Яндекс
В Красноярске подросток снял еду в столовой школы №93. После этого ему запретили пользоваться телефоном.

О случае рассказали в телеграм-канала Kras Mash. Мальчик снял видео для мамы, чтобы показать, чем их кормят в столовой. Он снял молочный суп и сказал, что «это просто вода, разбавленная молоком и жиром». Еще показал кашу, которая не отваливается от тарелки, если ее повернуть.

Видео: Kras Mash.

Канал со ссылкой на маму подростка пишет, что после этого мальчику запретили пользоваться телефоном, ссылаясь на новый закон. По информации канал, жалоб на питание было много, но ситуация не меняется.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу управления образования.

Читайте также:
В Красноярске возбудили уголовное дело за мошенничество на школьном питанииВ Красноярском крае отравились ещё трое школьников
#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Школа#Столовая#Пресс-служба#Телеграм-канал
Подпишитесь
Популярное