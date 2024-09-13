В Красноярске школьнику запретили пользоваться телефоном после жалоб на столовую

О случае рассказали в телеграм-канала Kras Mash. Мальчик снял видео для мамы, чтобы показать, чем их кормят в столовой. Он снял молочный суп и сказал, что «это просто вода, разбавленная молоком и жиром». Еще показал кашу, которая не отваливается от тарелки, если ее повернуть.