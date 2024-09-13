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Пресс-служба

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Сентябрь
В Красноярске школьнику запретили пользоваться телефоном после жалоб на столовую
13 сентября, 11:43
В мэрии Красноярска ответили на заявления об отставке Логинова
3 сентября, 04:04
Август
В ТРЦ «Планета» прокомментировали уголовное дело о взятке за снижение стоимости земли
28 августа, 09:07
В Красноярске на дорожных подрядчиков подали в суд из-за срыва гарантийных работ
9 августа, 10:17
Июнь
Красноярка обвинила вице-спикера заксобрания в избиении и рассказала подробности
14 июня, 11:40
Апрель
Экс-пиарщицу железногорского АО «Решетнёв» обвинили в хищении почти 30 млн рублей
Бывшую начальницу управления коммуникационного менеджмента железногорского АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева обвиняют в мошенничестве на 28 миллионов рублей.
8 апреля, 08:19
Март
Экс-главврач онкоцентра после громкой отставки возглавил минздрав Иркутской области
11 марта, 10:55
Февраль
Сертификаты на 10 тысяч на поездки школьников по краю разобрали меньше чем за сутки
28 февраля, 02:45
В Красноярске закрыли каток на Стрелке. Узнали, где пока еще можно покататься
В мэрии Красноярска сообщили о закрытии катка на площади Мира перед БКЗ. В воскресенье, 25 февраля, он работал последний день.
26 февраля, 08:16
Красноярский военный суд начал скрывать данные осужденных. Узнали почему
7 февраля, 10:58

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