Часть жителей Октябрьского района на сутки останутся без холодной воды

Posted 18 сентября, 13:49
Published 18 сентября, 13:49
Modified 19 сентября, 10:32
Updated 19 сентября, 10:32
Как рассказали в «КрасКоме», отключение воды связано с тем, что на улице Луначарского рабочие будут выводить из эксплуатации аварийный участок водопроводных сетей.
Таким образом, с 09:00 19 сентября до 09:00 20 сентября без холодной воды останутся следующие дома:
Также под отключение попадут жители частного сектора по следующим адресам:
Сообщается, что к многоквартирным домам и водоразборным колонкам питьевую воду сентября будут подвозить 19 сентября два раза по двум маршрутам.