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Posted 18 сентября, 13:49

Published 18 сентября, 13:49

Modified 19 сентября, 10:32

Updated 19 сентября, 10:32

Часть жителей Октябрьского района на сутки останутся без холодной воды

Часть жителей Октябрьского района на сутки останутся без холодной воды

18 сентября 2024, 13:49
Фото: 1MI
В Красноярске десятки домов в Октябрьском районе на сутки останутся без холодной воды. Отключения начнутся с 09:00 часов 19 сентября.

Как рассказали в «КрасКоме», отключение воды связано с тем, что на улице Луначарского рабочие будут выводить из эксплуатации аварийный участок водопроводных сетей.

Таким образом, с 09:00 19 сентября до 09:00 20 сентября без холодной воды останутся следующие дома:

  • проспект Свободный, 72а, 74, 75а, 75б, 75ж, 75, 75/1, 75/2, 75/3, 75к, 77а;
  • Кравченко, 2;
  • Пролетарская, 147, 157, 157/1, 136, 136б, 138, 153;
  • Боткина, 63;
  • Стасовой, 48а, 48б, 48д, 48е, 50, 50а, 50б, 50в, 50г, 50д, 50е, 50ж, 50и, 50к, 52, 52а, 52б, 52в;
  • переулок Уютный, 7, 9;
  • Сады, 1в, 1к, 2, 2а, 2и, 2к, 4, 6;
  • Лесопарковая, 9, 11, 15, 17, 17а, 17в, 17г, 17д;
  • Ленинградская, 6, 8, 10.

Также под отключение попадут жители частного сектора по следующим адресам:

  • Кравченко, 1, 3, 5;
  • Белорусская, 1-18;
  • Боткина, 44-66;
  • Пролетарская, 136а;
  • Луначарского, 182;
  • Круговая, 2-14, 3-15;
  • Еловая, 1-23; 6-18;
  • мкр. Серебряный бор;
  • Пасечная.

Сообщается, что к многоквартирным домам и водоразборным колонкам питьевую воду сентября будут подвозить 19 сентября два раза по двум маршрутам.

Фото: t.me/kraskom
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Холодная вода#КрасКом#Октябрьский район#Отключение воды
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