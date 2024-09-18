В красноярской школе охранник выдает туалетную бумагу ученикам

Posted 18 сентября, 05:59
Published 18 сентября, 05:59
Modified 18 сентября, 05:59
Updated 18 сентября, 05:59
Родители учеников школы №19 рассказали Ngs24.ru, что многие дети теперь стесняются подходить к охраннику и, поэтому больше не посещают школьный туалет.
По словам завхоза образовательного учреждения, отсутствие туалетной бумаги в кабинках — вынужденная мера. Сотрудница школы утверждает, что ученики топят ее в унитазах или кидают мокрую бумагу на стены.
Завхоз также отмечает, что после подобных происшествий туалетную бумагу убирают, а спустя какое-то время возвращают обратно.
В Роспотребнадзоре заявили, что туалеты действительно должны быть обеспечены туалетной бумагой, однако действия руководства школы не являются нарушением.
Оказывается, в нормах не указано, должны ли стоять рулоны в санузлах или выдача бумаги ученикам будет адресной.
В сентябре 2023 года ученики школы №19 пожаловались на тараканов в столовой — насекомые ползали по подносам с едой. Однако руководство школы опровергло эту информацию.
8-классник Сергей, который снял и опубликовал кадры, через несколько дней заявил, что у него возникли проблемы в школе. Он пожаловался на травлю как со стороны учителей, так и со стороны учеников. По его словам, его начали «буллить, называть позорником школы» и говорить, что он «неправильно поступил со школой».
Мама школьника подтвердила слова сына. В школе № 19 отказались комментировать «ПМ» случившееся. В управлении образования «Проспекту Мира» заявили, что буллинга не было, а с ребенком работает психолог.