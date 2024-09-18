В красноярской школе охранник выдает туалетную бумагу ученикам

8-классник Сергей, который снял и опубликовал кадры, через несколько дней заявил, что у него возникли проблемы в школе. Он пожаловался на травлю как со стороны учителей, так и со стороны учеников. По его словам, его начали «буллить, называть позорником школы» и говорить, что он «неправильно поступил со школой».