prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 05:59

Published 18 сентября, 05:59

Modified 18 сентября, 05:59

Updated 18 сентября, 05:59

В красноярской школе охранник выдает туалетную бумагу ученикам

В красноярской школе охранник выдает туалетную бумагу ученикам

18 сентября 2024, 05:59
Фото: ngs24.ru
В Красноярске ученики одной из школ жалуются на отсутствие туалетной бумаги в кабинках. Ее школьникам выдает охранник.

Родители учеников школы №19 рассказали Ngs24.ru, что многие дети теперь стесняются подходить к охраннику и, поэтому больше не посещают школьный туалет.

По словам завхоза образовательного учреждения, отсутствие туалетной бумаги в кабинках — вынужденная мера. Сотрудница школы утверждает, что ученики топят ее в унитазах или кидают мокрую бумагу на стены.

Завхоз также отмечает, что после подобных происшествий туалетную бумагу убирают, а спустя какое-то время возвращают обратно.

В Роспотребнадзоре заявили, что туалеты действительно должны быть обеспечены туалетной бумагой, однако действия руководства школы не являются нарушением.

Оказывается, в нормах не указано, должны ли стоять рулоны в санузлах или выдача бумаги ученикам будет адресной.

В сентябре 2023 года ученики школы №19 пожаловались на тараканов в столовой — насекомые ползали по подносам с едой. Однако руководство школы опровергло эту информацию.

8-классник Сергей, который снял и опубликовал кадры, через несколько дней заявил, что у него возникли проблемы в школе. Он пожаловался на травлю как со стороны учителей, так и со стороны учеников. По его словам, его начали «буллить, называть позорником школы» и говорить, что он «неправильно поступил со школой».

Мама школьника подтвердила слова сына. В школе № 19 отказались комментировать «ПМ» случившееся. В управлении образования «Проспекту Мира» заявили, что буллинга не было, а с ребенком работает психолог.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#Роспотребнадзор#Школа#Школьники#Ученики
Подпишитесь
Популярное