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Posted 19 сентября, 03:00

Published 19 сентября, 03:00

Modified 19 сентября, 11:07

Updated 19 сентября, 11:07

В нескольких районах Красноярского края увеличили скорость мобильного интернета

В нескольких районах Красноярского края увеличили скорость мобильного интернета

19 сентября 2024, 03:00
Фото: пресс-служба ПАО «МТС»
Жители нескольких районов Красноярского края смогут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом после рефарминга базовых станций МТС.

В компании рассказали, что обновили базовые станции в Абанском, Канском, Нижнеингашском, Рыбинском и Уярском районах. Перевод частот 3G на современный стандарт LTE позволил в среднем на 30% увеличить скорость передачи данных.

Приоритет отдали модернизации станций в таежных районах края. В частности, на высокоскоростной интернет перешли более 8 тысяч жителей Абана, более 2 тысяч жителей Бражного и более полутора тысяч жителей Большой Ури. Всего новым стандартом связи смогут воспользоваться более 16 тысяч абонентов.

«Мы уделяем пристальное внимание развитию сети в восточной части Красноярского края, где преобладает таёжный ландшафт — здесь стремительно развиваются сельское хозяйство, лесозаготовка и лесопереработка. Ранее благодаря рефармингу мы увеличили скорость мобильного интернета в Железногорске, Сосновоборске и пригородных населенных пунктах этих городов-спутников краевой столицы», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
#Общество#Интернет#Красноярский край#Связь
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