В нескольких районах Красноярского края увеличили скорость мобильного интернета

Приоритет отдали модернизации станций в таежных районах края. В частности, на высокоскоростной интернет перешли более 8 тысяч жителей Абана, более 2 тысяч жителей Бражного и более полутора тысяч жителей Большой Ури. Всего новым стандартом связи смогут воспользоваться более 16 тысяч абонентов.