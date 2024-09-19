В нескольких районах Красноярского края увеличили скорость мобильного интернета

Posted 19 сентября, 03:00
Published 19 сентября, 03:00
Modified 19 сентября, 11:07
Updated 19 сентября, 11:07
В компании рассказали, что обновили базовые станции в Абанском, Канском, Нижнеингашском, Рыбинском и Уярском районах. Перевод частот 3G на современный стандарт LTE позволил в среднем на 30% увеличить скорость передачи данных.
Приоритет отдали модернизации станций в таежных районах края. В частности, на высокоскоростной интернет перешли более 8 тысяч жителей Абана, более 2 тысяч жителей Бражного и более полутора тысяч жителей Большой Ури. Всего новым стандартом связи смогут воспользоваться более 16 тысяч абонентов.
«Мы уделяем пристальное внимание развитию сети в восточной части Красноярского края, где преобладает таёжный ландшафт — здесь стремительно развиваются сельское хозяйство, лесозаготовка и лесопереработка. Ранее благодаря рефармингу мы увеличили скорость мобильного интернета в Железногорске, Сосновоборске и пригородных населенных пунктах этих городов-спутников краевой столицы», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.