22-летняя студентка представит Красноярск на «Мисс Россия». Ее рост — 187 сантиметров

Posted 23 сентября, 01:49
Published 23 сентября, 01:49
Modified 23 сентября, 01:49
Updated 23 сентября, 01:49
Студентка педагогического университета имени Астафьева Ева Шмидт выступит на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия 2024». У красноярки уже есть среднее специальное образование — она менеджер по туризму.
Красноярка ростом 187 сантиметров с 12 лет работает моделью. За это время по контрактам она побывала в Китае, Японии, Франции и Таиланде. Также Ева принимала участие в «Неделе моды» в Париже.
В анкете красноярки указано, что она ценит в людях открытость и честность, хочет развиваться как личность и приносить людям пользу.