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Posted 23 сентября, 01:49

Published 23 сентября, 01:49

Modified 23 сентября, 01:49

Updated 23 сентября, 01:49

22-летняя красноярка выступит на конкурсе красоты «Мисс Россия 2024»

22-летняя студентка представит Красноярск на «Мисс Россия». Ее рост — 187 сантиметров

23 сентября 2024, 01:49
Фото: vk.com/eva.shmiidt

22-летняя красноярка выступит на конкурсе красоты «Мисс Россия 2024»

22-летняя жительница Красноярска поборется за победу на конкурсе «Мисс Россия 2024».

Студентка педагогического университета имени Астафьева Ева Шмидт выступит на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия 2024». У красноярки уже есть среднее специальное образование — она менеджер по туризму.

Фото: vk.com/eva.shmiidt

Красноярка ростом 187 сантиметров с 12 лет работает моделью. За это время по контрактам она побывала в Китае, Японии, Франции и Таиланде. Также Ева принимала участие в «Неделе моды» в Париже.

В анкете красноярки указано, что она ценит в людях открытость и честность, хочет развиваться как личность и приносить людям пользу.

  • Тут мы писали о том, что 4 жительницы Красноярского края прошли в полуфинал международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Конкурс красоты
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