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Posted 23 сентября, 11:45

Published 23 сентября, 11:45

Modified 23 сентября, 11:59

Updated 23 сентября, 11:59

В Красноярске изъяли почти две тонны поддельной сгущенки с антибиотиками

В Красноярске изъяли почти две тонны поддельной сгущенки с антибиотиками

23 сентября 2024, 11:45
Фото: azerbaijan_stockers. freepik.com
В Красноярске с продажи изъяли 1,7 тонн фальсифицированной сгущенки. Об этом сообщает краевой Россельхознадзор.

«Центр оценки качества зерна» нашел несоответствия по жирно-кислотному составу сгущенного молока с сахаром. Специалисты заявили, что обнаружили жиры немолочного происхождения, то есть фальсификацию продукта. Еще в сгущенке нашли остаточное содержание антибиотиков. По данным Россельхознадзора, изготовителем является ООО «Назаровский молочно-кондитерский комбинат».

Специалисты ведомства нашли, куда доставили 1,7 тонн сгущенного молока, и сняли продукцию с оборота, а ветеринарные сертификаты аннулировали.

В Россельхознадзоре заявляют, что при попытке пробить этого продукт на кассе, система заблокирует расчет, чтобы пресечь продажи в розницу.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Россельхознадзор#Фальсификация#Сгущенка#Антибиотики
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