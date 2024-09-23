В Красноярске изъяли почти две тонны поддельной сгущенки с антибиотиками

Posted 23 сентября, 11:45
Published 23 сентября, 11:45
Modified 23 сентября, 11:59
Updated 23 сентября, 11:59
«Центр оценки качества зерна» нашел несоответствия по жирно-кислотному составу сгущенного молока с сахаром. Специалисты заявили, что обнаружили жиры немолочного происхождения, то есть фальсификацию продукта. Еще в сгущенке нашли остаточное содержание антибиотиков. По данным Россельхознадзора, изготовителем является ООО «Назаровский молочно-кондитерский комбинат».
Специалисты ведомства нашли, куда доставили 1,7 тонн сгущенного молока, и сняли продукцию с оборота, а ветеринарные сертификаты аннулировали.
В Россельхознадзоре заявляют, что при попытке пробить этого продукт на кассе, система заблокирует расчет, чтобы пресечь продажи в розницу.