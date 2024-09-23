В Красноярске изъяли почти две тонны поддельной сгущенки с антибиотиками

«Центр оценки качества зерна» нашел несоответствия по жирно-кислотному составу сгущенного молока с сахаром. Специалисты заявили, что обнаружили жиры немолочного происхождения, то есть фальсификацию продукта. Еще в сгущенке нашли остаточное содержание антибиотиков. По данным Россельхознадзора, изготовителем является ООО «Назаровский молочно-кондитерский комбинат».