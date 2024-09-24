Тренажерную сеть «Колизей» засудили в Красноярске за нарушения прав клиентов

Posted 24 сентября, 04:13
Published 24 сентября, 04:13
Modified 24 сентября, 04:16
Updated 24 сентября, 04:16
Как сообщили в Роспотребнадзоре, поводом для обращения в суд стала жалоба красноярца, которому отказали в разовом посещении зала без приобретения клубной карты. Ведомство объявило ООО «Колизей» предостережение, однако нарушения не устранили.
Тогда сотрудники ведомства изучили правила посещения «Колизея», выявили ряд условий, которые не соответствуют требованиям Закона «О защите прав потребителей», и подали в суд.
Иск удовлетворили, поэтому «Колизей» обязали исключить из Правил посещения следующие условия: