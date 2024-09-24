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Posted 24 сентября, 04:13

Published 24 сентября, 04:13

Modified 24 сентября, 04:16

Updated 24 сентября, 04:16

Тренажерную сеть «Колизей» засудили в Красноярске за нарушения прав клиентов

Тренажерную сеть «Колизей» засудили в Красноярске за нарушения прав клиентов

24 сентября 2024, 04:13
Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и обязал сеть тренажерных залов «Колизей» исключить из правил посещения ряд условий, ущемляющих права посетителей клуба.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, поводом для обращения в суд стала жалоба красноярца, которому отказали в разовом посещении зала без приобретения клубной карты. Ведомство объявило ООО «Колизей» предостережение, однако нарушения не устранили.

Тогда сотрудники ведомства изучили правила посещения «Колизея», выявили ряд условий, которые не соответствуют требованиям Закона «О защите прав потребителей», и подали в суд.

Иск удовлетворили, поэтому «Колизей» обязали исключить из Правил посещения следующие условия:

  • обязательное приобретение клубной карты за 80 рублей для посещения занятий в зале;
  • обязанность клиента оплатить штраф за утрату либо порчу имущества в заранее установленном размере;
  • невозможность отказаться от абонемента в любое время, а также вернуть за него деньги, если он приобретен по акции или спецпредложению;
  • «Колизей» имеет право отказать в посещении в случае нарушения клиентом правил, а также в одностороннем порядке повышать стоимость на действующий абонемент;
  • «Колизей» не несет ответственность за возможное ухудшение состояния здоровья клиента, произошедшего в результате несчастного случая.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Роспотребнадзор#Штраф#Права потребителей
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