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Posted 26 сентября, 08:41

Published 26 сентября, 08:41

Modified 26 сентября, 09:28

Updated 26 сентября, 09:28

Экс-красноярка прожила в Турции четыре года и решила вернуться

Экс-красноярка прожила в Турции четыре года и решила вернуться. Почему

26 сентября 2024, 08:41
Фото: Фати Текеева, соцсети

Экс-красноярка прожила в Турции четыре года и решила вернуться

Экс-красноярка Фати Текеева переехала в Турцию четыре года назад. Теперь она с мужем и сыном собирается вернуться в Россию.

На публикации Фати обратил внимание телеграм-канал «Бал дебютанток». В своих соцсетях девушка сначала рассказала, что они выехали из арендованного дома, где жили 2,5 года.

Позже Фати выложила пост с новостью, что они возвращаются в Россию после четырех лет жизни в Турции, и расписала причины этого. Вот часть из них:

  • не дают ВНЖ и кажется не будут;
  • везде рейды — проверки документы на законное проживание, а если поймают — в депорт. сизо;
  • телефон, если покупал не здесь, вырубают через пару месяцев, чтобы он работал нужно заплатить большой налог или ждать ВНЖ;
  • сложно снять квартиру на долгосрок, если ты не олигарх и не оплатишь за 6 месяцев сразу;
  • часто начали обманывать, часто начали брать за услугу и не выполнять обещанного, арендодатели квартиры вообще перегибают палки.
Фото: Фати Текеева, соцсети
«Мы 4 года жили и, может, дальше жили бы…, но много факторов, которые действуют на сознание негативно», — пишет девушка.
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