Экс-красноярка прожила в Турции четыре года и решила вернуться. Почему

Posted 26 сентября, 08:41
Published 26 сентября, 08:41
Modified 26 сентября, 09:28
Updated 26 сентября, 09:28
На публикации Фати обратил внимание телеграм-канал «Бал дебютанток». В своих соцсетях девушка сначала рассказала, что они выехали из арендованного дома, где жили 2,5 года.
Позже Фати выложила пост с новостью, что они возвращаются в Россию после четырех лет жизни в Турции, и расписала причины этого. Вот часть из них:
«Мы 4 года жили и, может, дальше жили бы…, но много факторов, которые действуют на сознание негативно», — пишет девушка.