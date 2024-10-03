В Красноярске месяц работает вытрезвитель. Кто и как туда попадает?

Как сообщили «Проспекту Мира» в минздраве, с 6 по 30 сентября в вытрезвителе приняли 48 человек (4 женщины и 44 мужчины). Полицейские доставили 45 человек, самостоятельно обратились трое. Среднестатистический портрет пациента нам не назвали, так как «за 25 дней составлять еще преждевременно», однако отметили, что все пациенты «не работающие».