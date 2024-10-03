В Красноярске месяц работает вытрезвитель. Кто и как туда попадает?

Posted 3 октября, 09:54
Published 3 октября, 09:54
Modified 3 октября, 10:32
Updated 3 октября, 10:32
Вытрезвитель, официальное название которого «отделение наркодиспансера для оказания помощи лицам находящимся в алкогольном, наркотическом и другом токсическом опьянении», заработал со 2 сентября. Он находится на улице Рейдовой в Ленинском районе.
Как сообщили «Проспекту Мира» в минздраве, с 6 по 30 сентября в вытрезвителе приняли 48 человек (4 женщины и 44 мужчины). Полицейские доставили 45 человек, самостоятельно обратились трое. Среднестатистический портрет пациента нам не назвали, так как «за 25 дней составлять еще преждевременно», однако отметили, что все пациенты «не работающие».
В учреждении 20 койкомест, прибывание в нем бесплатное для граждан РФ. Пьяных в него доставляет полиция, но и сами люди могут обратиться. Все добровольно подписывают согласие на размещение, но могут и отказаться.
В услуги входят только санобработка, а «те, кто нуждается в оказании медицинской помощи, туда не помещаются, это отделение естественного вытрезвления». При необходимости медсестра вызывает скорую помощь.
«Цель подразделения — гражданин в опьянении не должен совершить преступление или погибнуть (например, замерзнуть), и в отношении его не должны совершить преступление», — сообщили «ПМ» в министерстве.
Как и со всеми медучреждениями, все оплачивается из бюджета, однако в краевом минздраве нам не раскрыли, сколько выделяется на содержание вытрезвителя.
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