В Красноярске муниципальная УК задолжала зарплату 208 работникам на 7,5 миллиона

Posted 4 октября, 10:26
Published 4 октября, 10:26
Modified 4 октября, 10:28
Updated 4 октября, 10:28
Как рассказали в прокуратуре, работники обратились в ведомство и заявили, что работодатель с июля не выплачивает зарплату. Проверка показала, что деньги не получили 208 работников из-за ареста счетов.
Прокуратура внесла представление в организацию и возбудила административное дело за нарушение трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).
Сообщается, что работники получили все суммы, «а предприятие продолжило свою работу, сохранив рабочие места».
О проблемах в УК стало известно еще весной. Тогда сообщалось, что компания задолжала 156 миллионов рублей перед кредиторами и жителями города, поэтому просила выделить 200 миллионов рублей из бюджета города.
Позднее на портале «Федресурс» появилась информация о том, что два кредитора просят признать МУК «Красноярская» банкротом из-за задолженностей на 13 миллионов рублей.
В сентябре в департаменте горхозяйства «ПМ» заявили, что компания исполняет «антикризисный план» для этого ей выделили 104 миллиона рублей субсидий
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