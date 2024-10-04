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Posted 4 октября, 10:26

Published 4 октября, 10:26

Modified 4 октября, 10:28

Updated 4 октября, 10:28

В Красноярске муниципальная УК задолжала зарплату 208 работникам на 7,5 миллиона

В Красноярске муниципальная УК задолжала зарплату 208 работникам на 7,5 миллиона

4 октября 2024, 10:26
Фото: Прокуротура Красноярского края
Муниципальная УК «Красноярская» накопила больше 7,5 миллиона рублей долга по зарплате перед сотрудниками. Счета компании арестовали из-за долгов по налогам.

Как рассказали в прокуратуре, работники обратились в ведомство и заявили, что работодатель с июля не выплачивает зарплату. Проверка показала, что деньги не получили 208 работников из-за ареста счетов.

Прокуратура внесла представление в организацию и возбудила административное дело за нарушение трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Сообщается, что работники получили все суммы, «а предприятие продолжило свою работу, сохранив рабочие места».

О проблемах в УК стало известно еще весной. Тогда сообщалось, что компания задолжала 156 миллионов рублей перед кредиторами и жителями города, поэтому просила выделить 200 миллионов рублей из бюджета города.

Позднее на портале «Федресурс» появилась информация о том, что два кредитора просят признать МУК «Красноярская» банкротом из-за задолженностей на 13 миллионов рублей.

В сентябре в департаменте горхозяйства «ПМ» заявили, что компания исполняет «антикризисный план» для этого ей выделили 104 миллиона рублей субсидий

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#Владислав Савончик#Красноярск#УК#Красноярская УК
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