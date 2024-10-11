Для школьников в Эвенкии разработают онлайн-курсы родного языка

Posted 11 октября, 08:07
Published 11 октября, 08:07
Modified 11 октября, 08:09
Updated 11 октября, 08:09
Курсы будут включать 18 модулей, посвященных языку и истории народа, литературе и искусству. Их разрабатывают ученые Гуманитарного института и Института Севера и Арктики СФУ.
Эксперты отметили, что сейчас эвенкийцы среднего возраста все меньше владеют родным языком. Но сохранить язык можно, в том числе при помощи работы с молодежью и внедрения образовательных программ.
Сейчас курс по изучению эвенкийского языка находится на этапе активной разработки. Ученые запишут ряд видеолекций и внедрят в курс интерактивные элементы. Курс разместят на онлайн-платформе, так что эвенкийский можно будет учить самостоятельно, не выходя из дома. Онлайн-обучение родному языку особенно актуально для школьников и учеников школ-интернатов в отдаленных селениях.
Грантовую поддержку разработке онлайн-курса оказала «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», входящая в периметр «Роснефти». В компании отметили, что сохранение национальной культуры коренных народов Севера — это одно из приоритетных направлений социальной политики «Роснефти».
Ранее при грантовой поддержке ВСНК была выпущена электронная версия эвенкийско-русского словаря «Эведы-лучады турэрук». Кроме того, ученые издали пособие для школьников по культуре и языку народа кето. Язык кето — это последний представитель енисейской языковой семьи, другие языки из этой группы уже вымерли.