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Posted 11 октября, 08:07

Published 11 октября, 08:07

Modified 11 октября, 08:09

Updated 11 октября, 08:09

Для школьников в Эвенкии разработают онлайн-курсы родного языка

Для школьников в Эвенкии разработают онлайн-курсы родного языка

11 октября 2024, 08:07
Фото: «Роснефть»
Ученые-лингвисты работают над составлением онлайн-курсов по изучению эвенкийского языка для школьников.

Курсы будут включать 18 модулей, посвященных языку и истории народа, литературе и искусству. Их разрабатывают ученые Гуманитарного института и Института Севера и Арктики СФУ.

Эксперты отметили, что сейчас эвенкийцы среднего возраста все меньше владеют родным языком. Но сохранить язык можно, в том числе при помощи работы с молодежью и внедрения образовательных программ.

Фото: «Роснефть»

Сейчас курс по изучению эвенкийского языка находится на этапе активной разработки. Ученые запишут ряд видеолекций и внедрят в курс интерактивные элементы. Курс разместят на онлайн-платформе, так что эвенкийский можно будет учить самостоятельно, не выходя из дома. Онлайн-обучение родному языку особенно актуально для школьников и учеников школ-интернатов в отдаленных селениях.

Грантовую поддержку разработке онлайн-курса оказала «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», входящая в периметр «Роснефти». В компании отметили, что сохранение национальной культуры коренных народов Севера — это одно из приоритетных направлений социальной политики «Роснефти».

Ранее при грантовой поддержке ВСНК была выпущена электронная версия эвенкийско-русского словаря «Эведы-лучады турэрук». Кроме того, ученые издали пособие для школьников по культуре и языку народа кето. Язык кето — это последний представитель енисейской языковой семьи, другие языки из этой группы уже вымерли.

#Общество#Искусство#Гранты#История#Эвенкия#Литература#Школьники#Север#Роснефть
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