Для школьников в Эвенкии разработают онлайн-курсы родного языка

Сейчас курс по изучению эвенкийского языка находится на этапе активной разработки. Ученые запишут ряд видеолекций и внедрят в курс интерактивные элементы. Курс разместят на онлайн-платформе, так что эвенкийский можно будет учить самостоятельно, не выходя из дома. Онлайн-обучение родному языку особенно актуально для школьников и учеников школ-интернатов в отдаленных селениях.