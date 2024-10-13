В Якутии самолет в совершил жесткую посадку в лесу. Один человек погиб

Posted 13 октября, 02:20
Published 13 октября, 02:20
Modified 13 октября, 02:29
Updated 13 октября, 02:29
По данным Якутской транспортной прокуратуры, самолет Ан-3 выполнял рейс по маршруту Олекминск-Железногорск. По предварительной информации, судно потеряло тягу двигателя и вынужденно село в полутора километрах от аэродрома Олекминска. Все случилось около 8:29.
На борту находились 3 члена экипажа и 2 пассажира. По сообщению местного МЧС, при посадке погиб один из пассажиров. Спасатели уточнили, что судно принадлежит авиакомпании «Борус».