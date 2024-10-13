В Якутии самолет в совершил жесткую посадку в лесу. Один человек погиб

По данным Якутской транспортной прокуратуры, самолет Ан-3 выполнял рейс по маршруту Олекминск-Железногорск. По предварительной информации, судно потеряло тягу двигателя и вынужденно село в полутора километрах от аэродрома Олекминска. Все случилось около 8:29.