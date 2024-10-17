Красноярцы поспорили о прервавшемся концерте Лепса из-за фанатки с фонариком

Все произошло на концерте 15 октября в «Гранд Холл Сибирь». Поклонница певца заявила изданию Ngs24, что он якобы запретил снимать свое выступление девушке, которая сидела рядом с ней. При этом на кадрах видно, что артист просит только выключить свет на телефоне, а не прекратить съемку.