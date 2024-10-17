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Posted 17 октября, 10:05

Published 17 октября, 10:05

Modified 17 октября, 10:16

Updated 17 октября, 10:16

Красноярцы поспорили о прервавшемся концерте Лепса из-за фанатки с фонариком

Красноярцы поспорили о прервавшемся концерте Лепса из-за фанатки с фонариком

17 октября 2024, 10:05
Фото: ngs24_krsk
Певец Григорий Лепс во время концерта в Красноярске прервал свое выступление и якобы запретил поклоннице снимать на видео.

Все произошло на концерте 15 октября в «Гранд Холл Сибирь». Поклонница певца заявила изданию Ngs24, что он якобы запретил снимать свое выступление девушке, которая сидела рядом с ней. При этом на кадрах видно, что артист просит только выключить свет на телефоне, а не прекратить съемку.

«Убирай. Убирай. Свет убирай», — показал артист пальцем на красноярку и продолжил выступление.
Видео: ngs24_krsk.
«Человек пришел полюбоваться на любимого артиста, купил самые дорогие билеты в первый ряд, чтобы быть ближе к звезде. А ему [Лепсу] не понравился фонарик на телефоне. Почему артист такое себе позволяет?» — цитируют девушку журналисты.

В сети после этого пользователи стали спорить. Некоторых возмутило поведение артиста перед поклонниками.

«Замечание можно сделать, но почему он на „ты“ обращается, и слегка грубо это все».
«Люди пришли к нему на концерт за немалые деньги. Он поет для них. По-человечески попроси».

«Он артист, привыкший к подобным и другим вещам, поэтому мог бы стерпеть. Видимо, не в настроении был».

Другие пользователи заступились за Лепса, заявив, что люди неправильно его поняли — он просил убрать свет, а не прекратить съемку.

«Снимать вам никто не запретил, снимайте. Но головой думать тоже надо — свет от фонарика (вспышки) очень бьет по глазам. Ладно, сценический свет, но специально выстроен для артиста, чтобы меньше глаза уставали, но яркий свет фонарика может мешать».
«Согласна с замечанием артиста, светить в упор фонариком с первого ряда, та еще наглость».
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#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Концерт#Григорий Лепс
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