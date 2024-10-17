Красноярцы поспорили о прервавшемся концерте Лепса из-за фанатки с фонариком

Posted 17 октября, 10:05
Published 17 октября, 10:05
Modified 17 октября, 10:16
Updated 17 октября, 10:16
Все произошло на концерте 15 октября в «Гранд Холл Сибирь». Поклонница певца заявила изданию Ngs24, что он якобы запретил снимать свое выступление девушке, которая сидела рядом с ней. При этом на кадрах видно, что артист просит только выключить свет на телефоне, а не прекратить съемку.
«Убирай. Убирай. Свет убирай», — показал артист пальцем на красноярку и продолжил выступление.
«Человек пришел полюбоваться на любимого артиста, купил самые дорогие билеты в первый ряд, чтобы быть ближе к звезде. А ему [Лепсу] не понравился фонарик на телефоне. Почему артист такое себе позволяет?» — цитируют девушку журналисты.
В сети после этого пользователи стали спорить. Некоторых возмутило поведение артиста перед поклонниками.
«Замечание можно сделать, но почему он на „ты“ обращается, и слегка грубо это все».
«Люди пришли к нему на концерт за немалые деньги. Он поет для них. По-человечески попроси».
«Он артист, привыкший к подобным и другим вещам, поэтому мог бы стерпеть. Видимо, не в настроении был».
Другие пользователи заступились за Лепса, заявив, что люди неправильно его поняли — он просил убрать свет, а не прекратить съемку.
«Снимать вам никто не запретил, снимайте. Но головой думать тоже надо — свет от фонарика (вспышки) очень бьет по глазам. Ладно, сценический свет, но специально выстроен для артиста, чтобы меньше глаза уставали, но яркий свет фонарика может мешать».
«Согласна с замечанием артиста, светить в упор фонариком с первого ряда, та еще наглость».