В Красноярске птицы скоро начнут массово биться о стекла домов

Posted 26 октября, 12:07
Published 26 октября, 12:07
Modified 26 октября, 13:20
Updated 26 октября, 13:20
В Красноярске жители дома на улице Бебеля сообщают, что под их окнами начали гибнуть птицы.
Одна из жительниц дома рассказала «ПМ», что несколько птиц разбились о стекло балкона ее соседей.
«Соседи видели, как птицы бьются о стекло их балкона. Я лично видела только тела погибших птиц».
Руководитель центра охраны дикой природы «Инстинкт» Любовь Томирис рассказала «Проспекту Мира», что птицы на фото — свиристели.
«Они сейчас массово будут биться, у них пролет. Передавайте их нам. И да, они не пьяные и оставлять их на улице нельзя.
Это миф, что они едят перебродившие ягоды. Ягоды в мороз вообще не бродят».