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Posted 26 октября, 12:07

Published 26 октября, 12:07

Modified 26 октября, 13:20

Updated 26 октября, 13:20

В Красноярске птицы скоро начнут массово биться о стекла домов

В Красноярске птицы скоро начнут массово биться о стекла домов

26 октября 2024, 12:07
Фото: prmira.ru
В Красноярске птицы начали биться о стеклянные фасады зданий. Специалист говорит, что скоро подобные случаи приобретут массовый характер.

В Красноярске жители дома на улице Бебеля сообщают, что под их окнами начали гибнуть птицы.

Одна из жительниц дома рассказала «ПМ», что несколько птиц разбились о стекло балкона ее соседей.

«Соседи видели, как птицы бьются о стекло их балкона. Я лично видела только тела погибших птиц».
Птица, разбивашася о стеклянный фасад домаПтица, разбивашася о стеклянный фасад дома
Погибшая птицаПогибшая птица
Птица, разбивашася о стеклянный фасад дома. Фото: prmira.ru

Руководитель центра охраны дикой природы «Инстинкт» Любовь Томирис рассказала «Проспекту Мира», что птицы на фото — свиристели.

«Они сейчас массово будут биться, у них пролет. Передавайте их нам. И да, они не пьяные и оставлять их на улице нельзя.
Это миф, что они едят перебродившие ягоды. Ягоды в мороз вообще не бродят».
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Птицы#Гибель
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