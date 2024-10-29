В Дивногорске закрывается морг? Что случилось?

Posted 29 октября, 12:10
Published 29 октября, 12:10
Modified 29 октября, 12:28
Updated 29 октября, 12:28
В дивногорской газете «Огни Енисея» 26 октября вышла новость с заголовком «Морг закрывается». Сообщалось, что учреждение закрывается из-за увольнения заведующего патологоанатомического отделения — по информации газеты, всех умерших будут возить на вскрытие в Красноярск.
Позднее в мэрии Дивногорска частично опровергли информацию. Там заявили, что закрывается только патологоанатомическое отделение больницы, где проводились вскрытие только тел умерших пациентов, скончавшихся в больнице.
«Теперь эти процедуры будут выполняться в Красноярске в краевом патологоанатомическом отделении. Вскрытие остальных умерших, как и ранее, будет проходить в дивногорском морге по стандартной процедуре. Сам морг Дивногорска, где проводятся ритуальные услуги и прощание с усопшими, работает по обычному расписанию», — написали в администрации.
Дело в том, что вскрытие тел пациентов стационара проводил врач-патологоанатом — он уволился.
Вскрытие остальных умерших проводит судебно-медицинский эксперт, который продолжает работать в морге Дивногорска.