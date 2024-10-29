В Дивногорске закрывается морг? Что случилось?

В дивногорской газете «Огни Енисея» 26 октября вышла новость с заголовком «Морг закрывается». Сообщалось, что учреждение закрывается из-за увольнения заведующего патологоанатомического отделения — по информации газеты, всех умерших будут возить на вскрытие в Красноярск.