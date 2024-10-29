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Posted 29 октября, 12:10

Published 29 октября, 12:10

Modified 29 октября, 12:28

Updated 29 октября, 12:28

В мэрии рассказали, закроется ли морг в Дивногорске

В Дивногорске закрывается морг? Что случилось?

29 октября 2024, 12:10
Фото: t.me/divnogorsk_adm.

В мэрии рассказали, закроется ли морг в Дивногорске

Некоторых умерших в Дивногорске будут отвозить на вскрытие в Красноярск. Рассказываем, почему.

В дивногорской газете «Огни Енисея» 26 октября вышла новость с заголовком «Морг закрывается». Сообщалось, что учреждение закрывается из-за увольнения заведующего патологоанатомического отделения — по информации газеты, всех умерших будут возить на вскрытие в Красноярск.

Позднее в мэрии Дивногорска частично опровергли информацию. Там заявили, что закрывается только патологоанатомическое отделение больницы, где проводились вскрытие только тел умерших пациентов, скончавшихся в больнице.

«Теперь эти процедуры будут выполняться в Красноярске в краевом патологоанатомическом отделении. Вскрытие остальных умерших, как и ранее, будет проходить в дивногорском морге по стандартной процедуре. Сам морг Дивногорска, где проводятся ритуальные услуги и прощание с усопшими, работает по обычному расписанию», — написали в администрации.

Дело в том, что вскрытие тел пациентов стационара проводил врач-патологоанатом — он уволился.

Вскрытие остальных умерших проводит судебно-медицинский эксперт, который продолжает работать в морге Дивногорска.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Дивногорск#Администрация#Тело#Морг
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