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Posted 30 октября, 11:58

Published 30 октября, 11:58

Modified 30 октября, 12:05

Updated 30 октября, 12:05

Мужчина пропал, а спустя месяц его тело нашли в больнице. Виновных не ищут

Мужчина пропал, а спустя месяц его тело нашли в больнице. Виновных не ищут

30 октября 2024, 11:58
Фото: отряд «ЛизаАлерт».
Айдыса Чындыгыра из Тувы привезли на скорой в больницу, и он пропал — его тело нашли в подсобке этого медучреждения спустя полтора месяца. Мать мужчины рассказала подробности этой истории.

Айдыс и его семья переехали в Санкт-Петербург из Улан-Удэ. 16 декабря 2023 года Айгыс почувствовал резкое недомогание — его увезли на скорой. До больницы его сопровождала мама.

На следующее утро оказалось, что Айгыс исчез. В больнице утверждали, что мужчина сбежал. Тело Айдыса нашли в подсобке Мариинской больницы спустя полтора месяца поисков. Пояснить, как тело мужчины оказалось в подсобке, там тогда не смогли.

Подробности мать Айдыса, Розалия, рассказала изданию «КП-Красноярск». Женщина тяжело переживает смерть сына.

«Каждый день он мне снится. Мой единственный сын. Я хочу спросить: за что, почему он умер?», — говорит Розалия.

Тело Айдыса, рассказывает женщина, нашли в подсобке больницы на третьем этаже. Но по ее мнению, оно не могло пролежать там всё это время.

«На лице ссадины, но одежда вся чистая. Я думаю: может, сыну укол какой-то сделали или дали лекарство, а у него сердце остановилось? Если такое бы произошло, сказали бы мне. Я бы поняла. А тут получается: полтора месяца прятали, потом вынесли? Мне кажется, его просто в холодильник положили. А потом подбросили, когда шумиха началась».

Когда точно умер Айдыс, родные не знают до сих пор. Но их заверили: насильственной смерти нет, хотя причина смерти не установлена.

Как пишет издание, сначала было возбуждено уголовное дело за халатность, но через восемь месяцев его закрыли «в связи с отсутствием состава преступления» — так было сказано в постановлении СК.

Постановление о прекращении делаПостановление о прекращении дела
Постановление о прекращении дела. Фото: krsk.kp.ru

Айдыса Чындыгыра похоронили в Туве. Мать надеется, что расследование возобновят.

Адвокат потерпевшей стороны Геннадий Питерский сообщил, что они «будут бороться до конца».

«Это же безобразие! Пациента находят мертвым в больнице, и никто не несет ответственности. Мы пишем жалобу, она будет готова после ознакомления с делом. Пока оно в прокуратуре. Надеюсь, в ближайшее время постановление будет отменено и направлено на дополнительную проверку», — говорит адвокат.
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