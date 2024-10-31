В Красноярске частично перекроют улицу Вавилова из-за ремонта теплосетей

Posted 31 октября, 06:50
Published 31 октября, 06:50
Modified 31 октября, 06:53
Updated 31 октября, 06:53
Как сообщили в мэрии, для транспорта будет закрыт участок от Академика Вавилова, 30 до перекрестка с Затонской.
На проезде от дома по Побежимова, 18 до дома Академика Вавивлова, 32 будут действовать временные дорожные знаки «Движение запрещено». В районе дома Академика Вавилова, 48 будет сужена проезжая часть.
По нечетной стороне улицы Вавивлова от дома №5 до дома №7 временно запретят остановку и стоянку.