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Posted 31 октября, 06:50

Published 31 октября, 06:50

Modified 31 октября, 06:53

Updated 31 октября, 06:53

В Красноярске частично перекроют улицу Вавилова из-за ремонта теплосетей

В Красноярске частично перекроют улицу Вавилова из-за ремонта теплосетей

31 октября 2024, 06:50
Фото: 1MI.
В Красноярске 31 октября с 23:00 будет ограничено движение по улице Академика Вавилова из-за реконструкции тепловых сетей. Работы ведет ПКП «ЯрЭнергоСервис».

Как сообщили в мэрии, для транспорта будет закрыт участок от Академика Вавилова, 30 до перекрестка с Затонской.

На проезде от дома по Побежимова, 18 до дома Академика Вавивлова, 32 будут действовать временные дорожные знаки «Движение запрещено». В районе дома Академика Вавилова, 48 будет сужена проезжая часть.

По нечетной стороне улицы Вавивлова от дома №5 до дома №7 временно запретят остановку и стоянку.

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