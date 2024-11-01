В Красноярске завели дело против логистических центров долларовых миллиардеров

Posted 1 ноября, 10:40
Published 1 ноября, 10:40
Modified 1 ноября, 10:42
Updated 1 ноября, 10:42
В ведомстве говорится, что «Енисейлогистика» (компания «Светофора») и ООО «Релиш» заключили договор поставки продуктов. По его условиям «Релиш» должно уничтожать непроданный товар за свой счёт, но закон о торговле это запрещает.
По мнению антимонопольщиков, такое нарушение может привести к увеличению отпускных цен на продукцию, сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки предприятий.
Ранее ФАС признал другие логистические центры «Светофора» (ООО «Парус», ООО «Якутия Ритейл», ООО «Амурритейлгрупп») виновными в аналогичном нарушении и оштрафовал на миллион рублей каждую.