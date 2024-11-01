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Posted 1 ноября, 10:40

Published 1 ноября, 10:40

Modified 1 ноября, 10:42

Updated 1 ноября, 10:42

Против логистических центров сети «Светофор» возбудили четвертое дело

В Красноярске завели дело против логистических центров долларовых миллиардеров

1 ноября 2024, 10:40
Фото: Яндекс.Карты.

Против логистических центров сети «Светофор» возбудили четвертое дело

Федеральная антимонопольная служба по Красноярскому краю возбудила дело в отношении логистических центров торговой сети «Светофор» из-за нарушения закона о торговле.

В ведомстве говорится, что «Енисейлогистика» (компания «Светофора») и ООО «Релиш» заключили договор поставки продуктов. По его условиям «Релиш» должно уничтожать непроданный товар за свой счёт, но закон о торговле это запрещает.

По мнению антимонопольщиков, такое нарушение может привести к увеличению отпускных цен на продукцию, сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки предприятий.

Ранее ФАС признал другие логистические центры «Светофора» (ООО «Парус», ООО «Якутия Ритейл», ООО «Амурритейлгрупп») виновными в аналогичном нарушении и оштрафовал на миллион рублей каждую.

  • По данным сервиса «Спарк», ООО «Енисейлогистика» зарегистрировано в Красноярске в 2015 году. В 2023 году выручка компании составила 2 млрд рублей, прибыль — 32 млн рублей. Учредителями являются АО «Центр коммерц» (66,65) и Владимир Самсонюк (33,3%).
  • Ранее один из основателей торговой сети «Светофор» 57-летний Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером. Forbes оценил его состояние в 1,4 миллиарда долларов.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Светофор#Шнайдер
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