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Posted 2 ноября, 09:26

Published 2 ноября, 09:26

Modified 2 ноября, 09:28

Updated 2 ноября, 09:28

Кто и где сможет бесплатно и со скидкой стерилизовать питомца в крае?

Кто и где сможет бесплатно и со скидкой стерилизовать питомца в крае?

2 ноября 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney.
С 1 декабря жители трех городов края — Красноярска, Железногорска и Дивногорска — смогут бесплатно или со скидкой стерилизовать кошек и собак.

Такие услуги будут оказывать в некоммерческой организации «Центр защиты животных „Соседи/Бездомный Пёс“ — она выиграла грант.

Привести можно будет как домашних, так и уличных животных. В первую очередь животных на операцию могут записать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, студенты и волонтеры-зоозащитники.

Еще будут проводиться льготные операции: стерилизация кошек — 1700 рублей, кастрация котов — 800 рублей.

Записать животное на прием можно через официальный сайт организации или личные сообщения в соцсетях.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Животные#Красноярск#Дивногорск#Помощь#Стерилизация
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