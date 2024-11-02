Кто и где сможет бесплатно и со скидкой стерилизовать питомца в крае?

Posted 2 ноября, 09:26
Published 2 ноября, 09:26
Modified 2 ноября, 09:28
Updated 2 ноября, 09:28
Такие услуги будут оказывать в некоммерческой организации «Центр защиты животных „Соседи/Бездомный Пёс“ — она выиграла грант.
Привести можно будет как домашних, так и уличных животных. В первую очередь животных на операцию могут записать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, студенты и волонтеры-зоозащитники.
Еще будут проводиться льготные операции: стерилизация кошек — 1700 рублей, кастрация котов — 800 рублей.
Записать животное на прием можно через официальный сайт организации или личные сообщения в соцсетях.