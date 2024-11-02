В управлении губернатора Красноярского края уволили начальника референтуры

Posted 2 ноября, 07:32
Published 2 ноября, 07:32
Modified 2 ноября, 07:51
Updated 2 ноября, 07:51
Соответствующее распоряжение опубликовали в краевом правительстве 2 ноября. В нем уточняется, что Пырх уволили «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта».
Пырху 53 года. Он работал на посту 5 лет, до этого руководил управлением информации и общественных связей заксобрания.
Само управление префектуры появилось в 2019 году. Его задачи: подготавливать тексты для отчётов, докладов, интервью, публичных выступлений губернатора края и так далее.