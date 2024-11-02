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Posted 2 ноября, 07:32

Published 2 ноября, 07:32

Modified 2 ноября, 07:51

Updated 2 ноября, 07:51

В управлении губернатора Красноярского края уволили начальника референтуры

В управлении губернатора Красноярского края уволили начальника референтуры

2 ноября 2024, 07:32
Начальник управления референтуры губернатора Красноярского края Эрих Пырх покинул свой пост.

Соответствующее распоряжение опубликовали в краевом правительстве 2 ноября. В нем уточняется, что Пырх уволили «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта».

Пырху 53 года. Он работал на посту 5 лет, до этого руководил управлением информации и общественных связей заксобрания.

Само управление префектуры появилось в 2019 году. Его задачи: подготавливать тексты для отчётов, докладов, интервью, публичных выступлений губернатора края и так далее.

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