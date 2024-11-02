Жительнице Дивногорска не давали выплату на похороны мужа из-за опечатки

Posted 2 ноября, 06:58
Published 2 ноября, 06:58
Modified 2 ноября, 07:00
Updated 2 ноября, 07:00
Как рассказали в прокуратуре, в первый раз сотрудник отдела социальной защиты отказал вдове в выплате из-за опечатки в документах, которая не должна влиять на выплату положенной по закону помощи. Во второй раз причиной отказа стало то, что у умершего якобы были трудовые отношения с исправительным учреждением.
В прокуратуре пояснили, что по закону опечатка — не повод не предоставлять выплату. Работа в исправительном учреждении могла быть причиной отказа, но соцзащита не запрашивала у учреждения подтверждение факта трудовых отношений с умершим.
В итоге сотрудник, который дважды отказал в выплате, понесет административную ответственность за свой формализм. Прокуратура поручила соцзащите выдать вдове выплату.