Жительнице Дивногорска не давали выплату на похороны мужа из-за опечатки

Как рассказали в прокуратуре, в первый раз сотрудник отдела социальной защиты отказал вдове в выплате из-за опечатки в документах, которая не должна влиять на выплату положенной по закону помощи. Во второй раз причиной отказа стало то, что у умершего якобы были трудовые отношения с исправительным учреждением.