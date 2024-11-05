На Таймыре завершилась навигация, последние караваны ушли на зимовку

Грузооборот на Таймыре в этом году составил 2 миллиона 117 тысяч тонн. Добыто и перевезено более миллиона тонн песка с Грибановского месторождения, обработано более 700 тысяч тонн генеральных грузов, 69 тысяч тонн нефтеналива, 24,5 тысячи тонн леса в плотах и 11 тысяч контейнеров.