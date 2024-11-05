На Таймыре завершилась навигация, последние караваны ушли на зимовку

Posted 5 ноября, 06:02
Published 5 ноября, 06:02
Modified 5 ноября, 06:04
Updated 5 ноября, 06:04
Путь караванов занял девять дней, в место зимовки теплоходы «Капитан Лобастов», «Капитан Угрюмов» и «Леонид Головачев» с несамоходными баржами прибыли 30 октября. Флот выводили опытные капитаны-наставники Евгений Антонов и Анатолий Эрднеев. По их словам, во время пути пришлось столкнуться с трудностями.
«Из Дудинки суда ушли на 3-4 суток позже обычного, уже по льду. На Нижней и Подкаменной Тунгуске встала шуга, приходилось проходить перекаты Селивановский, Сумароковский старыми забытыми ходами, переформировав составы, чтобы их ширина при движении во льду была минимальной: часть барж брали на буксир, часть на толкание. После Туруханска пришло потепление, прекратилось ледообразование, и дальше никаких затруднений не встретилось на пути заключительного каравана», — рассказал капитан Эрднеев.
В навигацию этого года Таймырское районное управление Енисейского речного пароходства зарегистрировало 1855 судозаходов, это на 9,6% больше показателей прошлого года. В порту обработано 957 судов, в том числе 107 самоходных сухогрузов, 486 судов песчаной линии и 56 единиц нефтеналивного флота.
Грузооборот на Таймыре в этом году составил 2 миллиона 117 тысяч тонн. Добыто и перевезено более миллиона тонн песка с Грибановского месторождения, обработано более 700 тысяч тонн генеральных грузов, 69 тысяч тонн нефтеналива, 24,5 тысячи тонн леса в плотах и 11 тысяч контейнеров.
«В этом году увеличилось количество судов, работающих в Енисейском заливе. С каждым годом растет грузооборот в такие северные пункты как Точино, Байкаловск, Усть-порт, Караул, Воронцово, бухта Север. Реализация инвестпроектов на севере края дает импульс развитию внутреннего водного транспорта. Для участия в них пароходство модернизирует буксиры-толкачи, пополняет флот новыми баржами морского класса», — отметил исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.
Сейчас специалисты Енисейского речного пароходства ведут зачистку барж и расстановку флота в затоны на зимний отстой. Кроме того, суда готовят к межнавигационному ремонту.