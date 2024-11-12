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Posted 12 ноября, 04:02

Published 12 ноября, 04:02

Modified 12 ноября, 04:08

Updated 12 ноября, 04:08

Пресс-секретарь Шамана из Красноярска мог умереть из-за отравления

Пресс-секретарь Шамана из Красноярска мог умереть из-за отравления

12 ноября 2024, 04:02
Фото: соцсети Антона Коробкова-Землянского.
Названа новая версия смерти пресс-секретаря Шамана из Красноярского края.

10 ноября стало известно о смерти пресс-секретаря певца Шамана, журналиста Антона Коробкова-Землянского. По информации 112, вечером 9 ноября пресс-секретарю стало плохо в его квартире на проспекте Мира. Жена вызвала скорую помощь, однако медики не смогли помочь.

Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он родился в Березовке Красноярского края, работал на федеральном телевидении, был пресс-секретарем Филиппа Киркорова. С 2022 года работал с Шаманом.

Пресс-секретарь Шамана, красноярец Антон Коробков-Землянский, мог умереть от отравления неустановленным веществом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что точная причина смерти станет известна по итогам назначенной экспертизы.

Ранее СМИ среди возможных причин смерти называли инфаркт миокарда и сердечную недостаточность.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Смерть#Шаман#Журналист
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